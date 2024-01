O Paris Saint-Germain assinou um contrato de cinco anos com o zagueiro brasileiro Lucas Beraldo, ex-São Paulo Futebol Clube, anunciou o PSG nesta segunda-feira (1º). O jogador de 20 anos era titular regular nos jogos da primeira divisão do São Paulo e fez parte da equipe vencedora da Copa do Brasil em 2023.

Le Paris Saint-Germain se réjouit d’accueillir Lucas Beraldo.

Le défenseur brésilien de 20 ans, qui portera le numéro 35, a signé avec le Club pour cinq saisons.



❤️💙 #WelcomeBeraldo — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 1, 2024