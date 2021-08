PSG anuncia oficialmente a contratação de Lionel Messi

“Estou impaciente para começar um novo capítulo da minha carreira em Paris”, declarou Messi após a assinatura do contrato. No time francês o argentino usará a camisa 30, número que usava no início de sua carreira.

“O clube e a sua visão estão em perfeita harmonia com as minhas ambições. Eu sei o quão talentosos os jogadores e a equipe são aqui. Estou decidido a construir, ao lado deles, algo grande para o clube e para os torcedores. Mal posso esperar para chegar ao gramado do Parque dos Príncipes”, afirmou o atacante, que acaba de deixar o Barcelona (Espanha), equipe que defendeu por mais de 20 anos.

“Estou muito satisfeito por Lionel Messi ter escolhido defender o PSG e estamos orgulhosos de recebê-lo em Paris, com sua família”, disse o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

Cereja do bolo

Messi é a cereja do bolo do pacote de contratações da equipe francesa na atual janela de transferências. Além do argentino, o time de Paris já havia acertado com nomes como o zagueiro espanhol Sergio Ramos, o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, o volante holandês Georgino Wijnaldum e o lateral marroquino Achraf Hakimi. O grande objetivo, com a chegada destes reforços, é alcançar o inédito título da Liga dos Campeões da Europa.

Além disso, com a ida para o time de Paris, o argentino reencontra um grande parceiro no futebol, o brasileiro Neymar, com o qual formou, também ao lado do uruguaio Luis Suarez, um dos grandes trios de ataque da história do futebol mundial, o MSN, que encantou torcedores do mundo todo.