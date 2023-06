R$ 110 milhões, Gabigol toma essa decisão onde vai jogar surpreendeu todo mundo no Flamengo: Está 100% confirmado R$ 110 milhões, Gabigol toma essa decisão onde vai jogar surpreendeu todo mundo no Flamengo: Está 100% confirmado © Thiago Ribeiro/AGIF

Sob o comando de Jorge Sampaoli alguns jogadores do Flamengo vêm se destacando e se tornado alvos de equipes do futebol mundial

O Flamengo vem de uma vitória importante diante do Santos no último domingo (25), por 3 a 2, na Vila Belmiro, fazendo ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro com 22 pontos, a oito do líder. Sob o comando do técnico Jorge Sampaoli a equipe Rubro-Negra não vem conseguindo apresentar um futebol contundente, apontando ainda mais a necessidade da chegada de reforços para a equipe.

Entretanto, tem como prioridade negociar jogadores que estão fora dos planos do comandante para o decorrer da temporada, para assim, abrir espaço na folha salarial e dar ainda mais liberdade para realizar grandes investimentos. Mas, antes disso, a diretoria do Mais Querido visa a manutenção de jogadores tidos como importante para o elenco visando a conquista de títulos na temporada.