Rivalidade faz Cristiano Ronaldo mudar planos de aposentadoria

Por Devair G. Oliveira

Cristiano Ronaldo teria mudado seus planos de aposentadoria por conta de sua rivalidade com Lionel Messi. De acordo com o jornal britânico “Daily Mail”, o astro português comunicou à diretoria do Al-Nassr sua intenção de renovar com a equipe saudita até o início de 2027. A decisão de CR7 se justifica com o desejo do craque em disputar a Copa do Mundo de 2026.

O atual vínculo de Cristiano Ronaldo com o Al-Nassr é válido até 2025. Os assessores de CR7 ainda não confirmaram publicamente nada em relação a uma eventual renovação de contrato do português com o clube saudita. Caso dispute o próximo mundial de seleções, Cristiano Ronaldo se tornaria o único jogador da história do futebol a disputar seis edições de Copas do Mundo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026).

Diz jornal que Messi pode retornar ao Barcelona por empréstimo, por sua vez, Lionel Messi também não confirmou sua presença na próxima Copa, que será disputada no México, Estados Unidos e Canadá. Campeão no Qatar em 2022, o astro argentino, assim como Cristiano Ronaldo, atuou em cinco mundiais ao longo da carreira. Além da dupla Messi-CR7, apenas dois jogadores disputaram cinco Copas do Mundo: os mexicanos Andrés Guardado e Marcos Ochoa.

Caso dispute a Copa de 2026, Cristiano Ronaldo terá 41 anos de idade. Em contrapartida, Lionel Messi chegará para o torneio com 38 anos.