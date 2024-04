Ronaldo vende o Cruzeiro ao empresário Pedro Lourenço com lucro de R$ 550 milhões

O empresário Pedro Lourenço confirmou a compra das ações da SAF do Cruzeiro, nas mãos de Ronaldo. Ele se reuniu com o Fenômeno, às 16h (de Brasília), na Toca da Raposa, nesta segunda, para selar a aquisição. O empresário também adiantou a contratação de Alexandre Mattos como “homem do futebol” e a presença do filho, Pedro Junior, no futebol do clube.

Pedro Lourenço ainda prometeu uma aproximação com o torcedor do Cruzeiro.

– O que eu tenho que dizer para o nosso torcedor é que o dono do Cruzeiro, é o nosso torcedor. Eu não sou dono, vamos mudar essa chave com o torcedor. Torcedor vai ser ouvido, vou abrir as portas para imprensa, a imprensa precisa ser ouvida também. Não é um negócio, não estou comprando um negócio, é minha paixão.

Mineiro e R$ 17 bi de faturamento em 2023: conheça o novo dono do Cruzeiro

Pedro Lourenço comprou 90% das ações do Cruzeiro por R$ 600 milhões e agora assume o futebol da Raposa.

Ele é conhecido como “Pedrinho BH”, afinal, é proprietário do Supermercados BH, uma das maiores redes do Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), o faturamento da rede em 2023 foi de R$ 17,3 bilhões.

Pedro Lourenço é mineiro de Paineiras, na região do Alto São Francisco, cidade a 266 km de Belo Horizonte. Ele trabalhou em lavoura e em minas de carvão, com o pai e os irmãos. Por ter começado a trabalhar cedo, Pedrinho estudou apenas até a quarta série. No entanto, sempre mostrou habilidade com o comércio.

Com informações da Radio Itatiaia.