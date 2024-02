Santos vence em dia de grande público e homenagens no Morumbis

Peixe faz 2 a 1 no São Bernardo e mantém melhor campanha no Paulista

O Santos venceu o São Bernardo na manhã deste domingo (25) por 2 a 1 pela décima rodada da fase classificatória do Campeonato Paulista.

Os gols foram marcados pelo centroavante colombiano Morelos de cabeça, aos 27 minutos da etapa inicial, e pelo atacante Willian, aos 41 minutos da etapa final.

O gol da equipe do ABC Paulista foi marcado contra pelo goleiro do Santos João Paulo aos 24 minutos do segundo tempo, depois da bola bater no travessão, voltar nas costas do arqueiro e entrar no gol.

Jogo Santos e São Bernado teve o maior público do Paulistão no Morumbis – Raul Baretta/ Santos FC.

Com o resultado, o Santos se mantém como o dono da melhor campanha da fase inicial, somando 22 pontos. O São Bernardo tem 15 pontos e é o segundo colocado do Grupo D, podendo ser ultrapassado pelo São Paulo, que visita o Guarani nesta tarde a partir das 18h e tem 14 pontos.

A vitória do Santos foi acompanhada por 50.132 pessoas no estádio do Morumbis e foi marcada ainda por homenagens para o ex-centroavante Serginho Chulapa, herói santista da conquista do Estadual de 1984, e para o goleiro Fábio Costa, peça fundamental no título brasileiro de 2002. As duas conquistas ocorreram no estádio da capital paulista.

