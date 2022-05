São Paulo derrota Santos em clássico com gol de pênalti no fim

Resultado impede o Peixe de assumir a liderança isolada do Brasileiro

Com um gol em cobrança de pênalti nos minutos finais, o São Paulo derrotou o Santos por 2 a 1, na noite desta segunda-feira (2) no estádio do Morumbi, em partida que fechou a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Primeiro clássico no @Brasileirao ✔️ Vamos juntos mais uma vez para o próximo desafio!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/7hrY9mCeCZ — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 3, 2022

A vitória levou o Tricolor à 5ª posição, com sete pontos. Já o Peixe perdeu a oportunidade de assumir a liderança isolada da competição após o revés. A equipe também ficou com sete pontos, mas na 6ª posição.

O São Paulo abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo, quando Patrick recebeu na esquerda e cruzou para o meio da área, onde Calleri subiu e cabeceou com perfeição para superar o goleiro João Paulo. Um pouco antes do intervalo o Peixe deixou tudo igual, quando Léo Baptistão cruzou rasteiro para Marcos Leonardo chegar de carrinho para colocar no fundo do gol.

Porém, o placar final foi definido apenas nos últimos minutos da etapa final, em um lance que causou muita reclamação. Aos 34 minutos o juiz assinalou pênalti, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), após a bola desviar na mão de Rodrigo Fernandez dentro da área. Em meio a muita reclamação dos santistas o atacante Luciano cobrou a penalidade com perfeição para fechar o placar em 2 a 1.

São Paulo e Santos voltam a campo pelo Brasileiro no próximo domingo (8), quando o Peixe recebe o Cuiabá na Vila Belmiro e o Tricolor visita o Fortaleza no Castelão.

Agência Brasil