Secretaria de Esportes apoia atletas no Campeonato Brasileiro de BMX em Paulínia (SP)

Entre os dias 5 e 7 de novembro, Paulínia (SP), considerada a Capital do BMX Racing Nacional recebeu mais uma edição do Campeonato Brasileiro da modalidade. A Prefeitura de Manhuaçu, através da Secretaria de Esportes, apoiou a participação de atletas locais no evento.

Durante os três dias de competição, os manhuaçuenses foram valentes e competiram em elevado nível com atletas de ponta. Sérgio Ramalho ficou em sétimo na Cruiser 13/14 anos e foi o quinto colocado na Expert 13 anos. Já Marcelo foi o sétimo na Expert 17/24 anos.

O Campeonato Brasileiro de BMX contou com a participação de 600 pilotos de 23 estados e foi marcado pela retomada de público presencial com a flexibilização das medidas de contenção sanitária autorizadas pelo Governo do Estado de São Paulo.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu