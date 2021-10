Série D: ABC conquista última vaga das semifinais

O ABC se tornou o último classificado para as semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro após derrotar o Caxias por 3 a 0, na noite deste sábado (17) no Frasqueirão, em Natal. A classificação também valeu o acesso para a Série C.

Na próxima fase o Alvinegro Potiguar (que empatou em 0 a 0 com o Falcão Grená no jogo de ida) pega a Aparecidense, que eliminou o Uberlândia. A outra semifinal colocará frente a frente Campinense e Atlético-CE.

Contando com o apoio de sua apaixonada torcida, o ABC buscou desde o início chegar ao gol diante de um Caxias que também queria a vitória. Porém, o goleiro Marcelo Pitol só foi superado na etapa final.

Aos 4 minutos o placar foi inaugurado quando Netinho cruzou e Felipinho pegou muito forte. Gustavo Henrique desviou, a bola foi na trave, desviou em um defensor e morreu no fundo da meta.

O time da casa continuou querendo mais gols, e chegou ao segundo aos 25 minutos. E ele veio dos pés do ídolo do ABC, Wallyson. O atacante, que tem a alcunha de mago, recebeu na esquerda, cortou para o meio e bateu cruzado para fazer um bonito gol.

A partir daí o Caxias começou a oferecer mais espaços na defesa. E, já nos acréscimos, Wallyson, em jogada de contra-ataque, recebeu na direita, deixou o marcador para trás e tocou para Negueba, que, dentro da área, girou em cima de um defensor e bateu colocado para fechar o placar.

Confira quem são os 4 semifinalistas da Série D que conquistaram acesso para Série C

A Série D do Campeonato Brasileiro conheceu seus semifinalistas neste domingo (17). Além de seguirem vivos na competição nacional, as quatro equipes garantiram vaga na Série C do próximo ano.

Dentre as equipes que disputarão a 3ª divisão em 2022, está o Atlético-CE. A equipe de Raimundo Wagner eliminou a Ferroviária e garantiu o inédito acesso à Série C, juntando-se a Ferroviário e Floresta, outros cearenses que participam da competição. Aparecidense, Campinense e ABC-RN completam a lista dos clubes que subiram de divisão.

A semifinal cruzará dois nordestinos na próxima fase. A Águia da Precabura enfrentará o Campinense, enquanto o ABC decidirá vaga na final contra a Aparecidense.

Os confrontos deverão acontecer entre os dias 23 e 24 de outubro (ida) e 30 e 31 de outubro (volta). A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhará a tabela, com horário e local, posteriormente.

CONFRONTOS DA SEMIFINAL DA SÉRIE D

Campinense x Atlético-CE

Aparecidense x ABC-RN