A Federação Mineira de Futebol (FMF) divulgou a tabela simples do Campeonato Mineiro categorias sub-15 e sub-17. O Boston City Futebol Clube representará a região do Caparaó Mineiro que estreou domingo, 17/04.

As categorias compartilham a mesma tabela e contam com 15 clubes cada, incluindo Atlético-MG, Cruzeiro e América. Serão 15 rodadas na primeira fase e os oito melhores colocados vão às quartas de final, com jogos de ida e volta, assim como nas semis e finais.