Time de futebol de Manhuaçu

Recebi esta foto e o texto do Cristóvam, se você conhece algum detalhe por favor deixe seu comentário ou envie para o nosso WhatSapp (33)98887-8409, para que possamos complementar o texto, por exemplo a data, nome do time e demais detalhes.

Da esquerda para a direita. Em pé: Alberto Mucida (irmão da Vera do Coquinho), Altyair Sathler, irmão do Nanico, Lair); Henrique Tomé (goleiro), Henrique Protestante, Robertinho, Cícero Araujo (filho do Filadelfo), Após o Cícero (?) e Moreira (técnico).

Agachados, da esquerda para a direita: Altair Satler Nanico, irmão do Lair), Márcio Nunes (filho Dr. Amilcar Nunes), Cristóvam (filho do Félix barbeiro), José Augusto (filho do Bulinga), Zé Ronaldo, Luizinho e Maurício (filho do Dr. Terra, irmão do Pedrinho).