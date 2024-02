XBRI Pneus patrocina

a Supercopa Rei 2024

A XBRI, marca brasileira de pneus, patrocina a Supercopa Rei 2024. O jogo, reunindo o Palmeiras, campeão do Brasileirão, e o São Paulo, que venceu a Copa do Brasil em 2023, será realizado domingo, 4 de fevereiro, às 16 horas (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.



A partir deste ano, a competição, que abre o calendário anual da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), passa a se chamar Supercopa Rei. A entidade instituiu a denominação em homenagem póstuma a Pelé, maior jogador de todos os tempos.



“Temos muito orgulho de patrocinar esse evento histórico, no qual a paixão pelo esporte une-se à reverência à lenda Pelé”, ressalta Samer Nasser, diretor de Marketing da XBRI PNEUS. Este ano, a empresa já havia patrocinado a Copa São Paulo de Futebol Júnior, vencida pelo Corinthians. O jogo entre Palmeiras e São Paulo será transmitido ao vivo por todas as plataformas do Grupo Globo.

36 anos de história



Atuando desde 1988, a XBRI PNEUS é uma das maiores companhias da América Latina nesse segmento. A empresa trabalha olhando para o futuro da mobilidade, com investimentos constantes em pesquisas, inovação e tecnologia para proporcionar a melhor experiência de condução aos clientes.



Os pneus são desenvolvidos com supervisão de uma equipe de engenheiros. Durante o processo de fabricação, são efetuados controles de qualidade rigorosos. Além disso, são projetados pensando em aspectos como clima, estradas e rodovias característicos de cada país onde serão comercializados, gerando grande valor para os usuários. Todos os produtos da marca são feitos com matérias-primas de primeira linha e aderentes às normas nacionais e internacionais, o que garante as correspondentes certificações e selo do Inmetro.