Zagueiro revelado pelo Boston City é contratado pelo Atlético-MG

– Paulinho é um jogador que teve uma ótima época de 2022. No segundo semestre, conseguimos fazer alguns ajustes técnicos e táticos para que potencializasse mais ainda o futebol dele. O fato de ele ter jogado as partidas pelo profissional [pelo Boston, na Segunda Divisão do Campeonato Mineiro] deu a segurança ao Atlético para contratá-lo. Um ciclo completo que o Paulinho realizou aqui e mais do que merecido ele poder ir para o Atlético – , destaca o gerente de futebol do Boston City, Lucas Góes.