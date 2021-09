Zizinho completaria 100 anos nesta terça

O meia brilhou no Flamengo, conquistando o primeiro tricampeonato da história do rubro-negro carioca (1942, 1943, 1944). Além disso, marcou 145 gols em 327 jogos.

Negociado para o Bangu, não conquistou títulos, mas foi artilheiro e comandou uma goleada de 6 a 0 sobre seu antigo clube, o Flamengo. No Bangu, balançou as redes 122 vezes e também foi técnico, mas sem o mesmo destaque que teve como jogador.

Em 1957, Mestre Ziza foi defender o São Paulo. No Tricolor do Morumbi marcou 27 gols e conquistou o Campeonato Paulista. Aos 35 anos, pendurou as chuteiras, encerrando a carreira no Audax (Chile).