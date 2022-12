EXÉRCITO APREENDE 927 QUILOS DE ENTORPECENTE NA SELVA AMAZÔNICA

Crédito: 8º BIS

Tabatinga (AM) – O Exército Brasileiro apreendeu 927 kg de maconha, do tipo skunk, transportada pelo rio Japurá (AM), no dia 7 de dezembro. A apreensão foi realizada na Operação Escudo, um desdobramento da Operação Ágata, do Ministério da Defesa, com foco no combate a crimes na área de fronteira.

A apreensão da droga foi conduzida pelo 3º Pelotão Especial de Fronteira, em conjunto com o 17° Batalhão de Infantaria de Selva. Após a apreensão, o 4º Batalhão de Aviação do Exército, sediado em Manaus, enviou um helicóptero HM-1 Pantera para o local, juntamente com uma equipe da Polícia Federal, que realizou perícia para identificar a substância entorpecente.

A carga apreendida foi pesada e avaliada em torno de 19 milhões de reais. A Polícia Federal e o Exército incineraram a droga no local.