Exército está convocando Reservistas para voltar a servir

Foi divulgado pelo Exército, através do Comando da 11º RM, edital de convocação de Oficiais Combatentes de Infantaria e Artilharia nas guarnições de Brasília-DF, Jataí-GO, Uberlândia-MG e Formosa-GO. As inscrições abrem no dia 6 de março e vão até o dia 20.

Importante: As vagas são destinadas a reservistas oriundos dos Órgãos de Formação de Oficiais da Reserva (OFOR)

Os candidatos selecionados serão incorporados como Aspirante a Oficial Temporário ou no posto em que se encontravam na condição de oficiais da reserva de 2º classe.

O prazo determinado para a prestação do serviço militar voluntário será de 12 meses, podendo ser prorrogado, pelo mesmo período de 12 meses, sucessivamente, até o máximo de 96 meses, não podendo o militar alcançar os 46 anos.

A sua inscrição poderá ser realizada apenas pela internet através do link de cadastro que ainda vai ser disponibilizado no site a seguir: www.11rm.eb.mil.br.

O processo é organizado pelo Comando da 11ª RM. Caso tenha alguma dúvida, você pode obter mais informações por meio do e-mail: faleconoscoescpes@11rm.eb.mil.br

