Exército se prepara para guerra dentro de cidades com treinamento de combate em ambientes urbanos

O Exército divulgou nesta semana através de seus canais oficiais, no twitter, e no canal no youtube do Comando Militar do Sudeste, vídeo que mostra militares dos batalhões da 12º Brigada de Infantaria leve realizando treinamentos de capacitação para combates em ambientes urbanos. Os treinamentos foram realizados entre os dias 18 de novembro a 1º de dezembro. Veja o vídeo ao final do artigo.



O Exército Brasileiro possui um Centro de Instrução de Operações Urbanas localizado em Campinas (SP), com o objetivo de manter os militares atualizados com as doutrinas e capacita-los para operarem em ambientes urbanos, que é um dos cenários de guerra moderna.