Generais podem ser punidos pelo próprio Superior Tribunal Militar. Investigados, membros da cúpula do Exército são citados em sessão do STM

“… diversas notícias de fato que estão em trâmite no âmbito do Ministério Público Militar, todas relacionadas à apuração das circunstâncias relativas a supostas ações ou omissões, inclusive de Oficiais – Generais, com relação a estes malsinados atos de 8 de janeiro…

“Essas notícias de fato têm, portanto, cerca de 20, 21 dias, sendo certo que também desde o início o Exército Brasileiro teve a precaução e a responsabilidade, até como titular da Polícia Judiciária da União, de instaurar Inquérito Policial Militar desde o dia 11 de janeiro.

Este inquérito já tem numeração, está em trâmite, aliás, já existem dois inquéritos, um que apura injúria e ofensa às Forças Armadas cometidas, em tese, por militares de reserva do Exército, e o outro que apura fatos ocorridos no Palácio do Planalto, com a invasão por manifestantes no dia 8 de janeiro de 2023.

Há também outro IPM que já tem portaria lavrada em 25 de janeiro de 2023, mas que se relaciona a matérias publicadas sobre militares do Exército que teriam pedido apoio para os atos de oito de janeiro, inclusive pedindo intervenção militar (Procedimento Administrativo 100.2023.000001; Notícia de Fato 100.2023.000004; Notícia de Fato 100.2023.000003; Notícia de Fato 210.2023.000006; Notícia de Fato 210.2023.000008; Notícia de Fato 210.2023.000009; Notícia de Fato 210.2023.000010; Notícia de Fato 210.2023.000014; Notícia de Fato 210.2023. 000015; IPM 7000010-87.2023.7.77.0011; IPM 7000011- 72.2023.7.11.0011; Portaria 23.019-IPM-Cmt, de 25/1/2023, ainda não autuado).

… Isso é bom que nós possamos, dar essa notícia, para dizer que esta Justiça também se desenvolve dentro dos ritos próprios, dentro da principiologia constitucional. O tempo da política e o tempo de imprensa certamente não é o tempo do devido processo legal. Obviamente quando ocorrem prisões em flagrante, até por uma exigência jus processual, é imprescindível que as denúncias sejam ofertadas em prazos exíguos. Sabemos que os prazos são pequenos porque houve uma constrição da liberdade e o Judiciário acompanha esse desdobramento. Não havendo decretações de prisões em preventiva, é imperioso que haja a dedução das persecuções penais e assim tem sido feito…”

As declarações foram feitas na 1ª SESSÃO DE JULGAMENTO, PRESENCIAL (VIDEOCONFERÊNCIA), EM 1º DE FEVEREIRO DE 2023 – QUARTA-FEIRA

Revista Sociedade Militar