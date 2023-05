Por Sérvulo P

A comandante do Southcom (Comando Sul dos Estados Unidos), General Laura Richardson, visitou no último sábado (27) o Comando de Defesa Cibernética do Ministério da Defesa do Brasil.

A finalidade da visita seria “obter uma visão geral dos esforços brasileiros de defesa cibernética”.

Segundo a general Laura, a parceria entre os países é vista como fundamental para combater as ameaças cibernéticas regionais.