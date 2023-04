História do General Gonçalves Dias contada por um colega de turma da AMAN

“Assim como o Mourão, o Gonçalves Dias (GDias) e da minha turma AMAN 75.

Quando o CARNIÇA assumiu a presidência em 2003, o G Dias era o coronel encarregado da segurança do Planalto. Aí ele virou baba ovo do 9 dedos e carregador de pasta dele e ficou íntimo do casal presidencial.

A minha turma começou a ser promovida a general de brigada em 2005 e o GD foi um dos promovidos. Inclusive na cerimônia da entrega da espada aos novos generais a Marisa e o Lula quebraram o protocolo para irem cumprimentar o G Dias.

Na verdade o G Dias não preenchia os requisitos necessários a promoção para o generalato, pois cerca de um mês do nosso aspirantado (1975), estourou um escândalo no Curso de Infantaria sobre um grupo de infantes que haviam colado nas provas.

O Cmt da AMAN instaurou uma sindicância para apurar o fato, ao final 3 companheiros de Infantaria foram expulsos nas véspera do recebimento da espada e outros foram punidos com prisões, as quais não poderiam ser apagadas do seu livro de alterações de oficial.

O G Dias foi um dos punidos, pegou 20 dias de prisão; Inclusive no dia do nosso aspirantado saiu do xadrez do EM da AMAN para receber a espada e depois continuou preso, sua pena terminou próxima do Natal.

Essa é uma verdade dos bastidores da academia que não é comentada.

O LULA mandou apagar a punição do G Dias e promoveu-o a general.

Nunca comandou uma Brigada e depois foi promovido a divisão e continuou com a Dilma quando foi comandar a 6° Região Militar lá em Salvador e nesse período ocorreu a greve da PM baiana e sua conduta foi ridícula. Tendo sido conhecido como o general do bolo. Tomou uma repreensão do Cmt Mil CMNE, Gen Benzi, que o substituiu assumindo pessoalmente a função de interventor.

Agora em 08/01, ele foi o responsável por armar a arapuca para prender os patriotas.

Um baita traidor covarde, carreirista e narcisista.

Ele faz parte do grupo da minha turma AMAN no WhatsApp, mas sempre na janela, nunca fez qualquer publicação.

Depois do 08/01, vários companheiros questionaram os administradores do grupo sobre a permanência do G Dias no grupo. Alguns Informaram que não tinha interesse em participar de um grupo aonde tinha traidores e vários, como eu, sairam do grupo.”

O general da reserva Marco Gonçalves Dias pediu demissão do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) nesta 4ª feira (19.abr.2023). O pedido veio depois da divulgação de vídeos pela CNN Brasil que mostram suposto envolvimento nos atos do 8 de Janeiro. Marco Edson Gonçalves Dias, 73 anos, é natural de Americana (SP). É o 1º ministro do atual governo Lula a ser afastado do cargo. Permaneceu como ministro chefe do GSI por 3 meses e 18 dias….

Leia mais no texto original: (https://www.poder360.com.br/brasil/saiba-quem-e-goncalves-dias-ex-ministro-do-gsi/)

