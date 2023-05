Marinha do Brasil abre concurso para Primeiro-Tenente do Corpo de Engenheiros: Salário inicial de R$ 9.070,60

Por Por Sérvulo P

A Marinha do Brasil abriu nesta segunda-feira (29) edital para o aguardado concurso de primeiro-tenente do Corpo de Engenheiros da Marinha. São oferecidas 23 vagas com um salário inicial atrativo de R$ 9.070,60. Candidatos de ambos os sexos com menos de 35 anos (completos até 30 de junho de 2024) podem concorrer.

Distribuição das vagas

No total, a instituição espera preencher 23 vagas em todo o Brasil. As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

Engenharia aeronáutica (1 vaga);

Engenharia cartográfica (1 vaga);

Engenharia civil (2 vagas);

Engenharia de produção (1 vaga);

Engenharia de sistemas de computação (1 vaga);

Engenharia de telecomunicações (2 vagas);

Engenharia elétrica (2 vagas);

Engenharia eletrônica (1 vaga);

Engenharia mecânica (8 vagas);

Engenharia mecânica de aeronáutica (1 vaga);

Engenharia mecatrônica (1 vaga);

Engenharia nuclear (2 vagas).

Sobre o Curso de Formação

O candidato aprovado e classificado no Resultado Final (RF) realizará o Ensino Militar do CFO no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro. O CFO é composto por um Período de Adaptação de aproximadamente duas semanas e uma etapa curricular que abrange as atividades exigidas nos respectivos currículos.

Durante o curso, o Guarda-Marinha recebe uma remuneração bruta atual de R$ 9.070,60. Desse valor, R$ 7.315,00 são referentes ao soldo militar, R$ 1.389,85 são referentes ao adicional militar e R$ 365,75 são referentes ao adicional de garantia por disponibilidade militar. Além disso, os candidatos também recebem benefícios como alimentação, uniforme e assistência médica, odontológica, psicológica, social e religiosa.

O ingresso no CFO ocorre no posto de Primeiro-Tenente, após o candidato obter aprovação em todas as fases da Seleção Inicial e do CFO. Após a nomeação ao Oficialato, os Oficiais serão avaliados pela Comissão de Promoções de Oficiais visando à sua permanência definitiva na Marinha antes de completar 5 anos.

Requisitos básicos

Para concorrer a uma das vagas, são necessárias as seguintes condições:

Ser brasileiro nato, de ambos os sexos.

Ter menos de 35 anos de idade até 30 de junho de 2024.

Possuir idoneidade moral, que será avaliada pelo meio da Verificação de Dados Biográficos (VDB). Caso seja militar ativo da Marinha, Exército, Força Aérea, Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar, é necessário apresentar um Atestado de idoneidade moral e bons antecedentes de conduta emitidos pela autoridade a quem estiver subordinado.

Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e da Justiça Eleitoral.

Etapas do processo

O CP é constituído pelas seguintes etapas:

I) Prova Escrita Objetiva (PO) e Discursiva de Conhecimentos Profissionais (PD);

II) Redação;

III) Tradução de Texto;

IV) Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH);

V) Eventos Complementares (EVC) constituídos por:

a) Verificação de Dados Biográficos (VDB);

b) Inspeção de Saúde (IS);

c) Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i);

d) Prova de Títulos (PT);

e) Avaliação Psicológica (AP);

f) Verificação de Documentos (VD).

VI) Resultado Final da Seleção (RF).

Sobre as Provas Objetivas de Conhecimentos Profissionais e Redação

As Provas Escritas Objetivas (PO) de Conhecimentos Profissionais e a Redação têm uma duração de 4 horas. A Prova Escrita Objetiva tem como objetivo avaliar a habilidade profissional do candidato e consiste em 50 questões relacionadas nos programas sentidos no anexo V do edital.

A Redação deve ser dissertativa, com ideias claras, coerentes e objetivas, e o título deve abordar um assunto considerado importante pela Administração Naval. Os critérios de correção da Redação incluem a estrutura e conteúdo, com um total de até 80 pontos, sendo 40 pontos para coerência e compatibilidade e 40 pontos para título e tipologia textual. A expressão escrita é avaliada com até 20 pontos.

A Redação deve ter entre 20 e 30 linhas e não deve conter qualquer marca identificadora ou assinatura, pois isso resultará em nota zero.

Inscrições e Edital

As inscrições começaram nesta segunda (29) e vão até 11/06/2023 e serão realizadas exclusivamente na página do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha, no endereço eletrônico http://www.ingressonamarinha.mar.mil.br/.

Atenção! A leitura do edital é obrigatória para você poder checar todas as informações importantes sobre a seleção e os requisitos completos. Clique aqui para acessar o edital completo.