Militares de baixa patente das três forças passam dificuldades por baixo salários

Se entendermos a importância do nosso voto mudaremos o Brasil

Por Devair G. Oliveira

Os deputados e senadores não votam errados, mesmo que a lei irá prejudicar a maioria do povo, eles estão atendendo uma parcela de seus eleitores, o número de usuários de maconha no Brasil é enorme e eles são eleitores que buscam a liberação das drogas no país. A primeira categoria a ter seus representantes na Câmara dos Deputados foram os metalúrgicos do ABC, e com isso, aos poucos foram alertando outros setores que sentiam um pouco abandonados, a Polícia de Minas Gerais é um exemplo disso, elegeram soldados, cabos e sargentos e buscaram a reparação salarial que era baixo em comparação com as demais polícias dos estados, já os militares das Forças Armadas votaram em generais como seus representantes e estão amargando um arrocho salarial nunca visto na história do país, soldados, cabos e sargentos são a maioria, Bolsonaro ao sair do Exército resolveu entrar na política, ia para as portas dos quarteis, mas não encontrou guarida nos oficiais, então sentindo o clamor da tropa prometeu ajudá-los e foi eleito vereador do Rio de Janeiro, ficando como vereador dois anos e se elegendo deputado federal por 7 mandatos, sempre com a votação dos graduados, a vontade de ajudar os graduados era muita, mas sempre em partidos pequenos e não fazendo parte da grande panelinha como é na câmara, não conseguiu ajudar os militares graduados.

Veio as eleições presidenciais de 2018 e Bolsonaro foi eleito e os praças graduados abriram sorriso pois o deputado em que sempre votaram era agora Presidente da República, mas para os praças foi a maior decepção, quando teve a oportunidade de fazer alguma coisa para seus eleitores Bolsonaro beneficiou aquele que nunca votaram nele os ‘generais’ tiveram um reajuste de 73% e outros benefícios e os praças tiveram zero de reajuste, inclusive segundo as entidades de apoio aos graduados muitos militares estão passando sérias dificuldades pelo baixo salário em que recebem, este foi o maior erro do governo de Bolsonaro na minha opinião, acredito que ele pensava em outro mandato para aí fazer a reparação, mas infelizmente por circunstancias que ocorre em eleições ele ficou de fora, e hoje acredito que se ele pudesse voltar no tempo, faria diferente ajudando quem sempre o ajudou.

Agora este grande número de praças, soldados, cabos e sargentos tem um lema: “praça vota em praça”, na eleição de Bolsonaro foram eleitos muitos oficiais graduados e generais, ao todo 72, mas na reforma da previdência dos militares, o que rolou foi: ‘Farinha pouca, meu pirão primeiro’, os militares eleitos, a maioria absoluta votou contra os praças graduados prejudicando muito essa categoria com a Lei 13.954/2019. As associações de praças graduados das três forças, trabalham incessantemente para reverter os prejuízos causados aos cabos, sargentos e pensionistas, e até alguns oficiais de baixa patente. Quem se beneficiou mesmo foram os generais, brigadeiros e almirantes.