Ministro da Defesa encaminhará relatório das urnas ao TSE nesta quarta-feira

Redação do Jornal das Montanhas

O Ministério da Defesa informou em nota agora há pouco que encaminhará ao TSE o relatório sobre as urnas na próxima quarta-feira (9). O anúncio foi feito pelo Telegram e compartilhado no perfil oficial da pasta no Twitter. A previsão era de que o envio ocorresse ainda nesta segunda.

Em 18 de agosto, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, intimou a Defesa a apresentar o resultado de sua auditoria no primeiro turno. A pasta informou no dia seguinte que o faria apenas após o segundo turno, porque “a emissão de um relatório parcial, baseado em fragmentos de informação”, poderia “resultar-se inconsistente com as conclusões finais”.

Milhões de brasileiros estão nas portas das unidades militares em todo o país, como temos divulgado em nossas redes sociais mostrando vídeos do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e até nas pequenas cidades o povo está se mobilizando e pedindo socorro as Forças Armadas.

O presidente Jair Bolsonaro anunciou que amanhã as 19 horas fará uma live e mostrará detalhes do relatório, inclusive, não quis dar mais detalhe, mas disse que tem uma notícia “BOMBA”