Tenente-Brigadeiro do ar Francisco Joseli toma posse no cargo de ministro do STM

No dia 7 de março de 2023, o Superior Tribunal Militar deu posse ao novo ministro, oriundo da Aeronáutica, o tenente-Brigadeiro do ar Francisco Joseli Parente Carmelo (na foto, ao centro).

O brigadeiro com 43 anos de serviço militar no currículo, conta com mais de 5 mil horas de voo e, até ser nomeado ministro do Superior Tribunal Militar, o oficial ocupava o cargo de Secretário de Coordenação e Assessoramento Militar do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. O novo ministro também foi adido de defesa e Aeronáutico junto à Embaixada do Brasil na Argentina e Comandante da Base Aérea de salvador.