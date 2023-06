GENILSON TADEU SILVA

História de Mutum – Após a publicação desta matéria foi criado o Distrito de Santa Rita do Mutum, que absorveu todas as vertentes do Córrego de São Roque (antes Distrito de Ocidente), Corregos de Santa Rita, Santa Maria, Floresta e Desengano até a junção onde inicia o Rio Mutum.

DIVISAS INTERDISTRITAIS

1- Entre o distrito de Santa Rita do Mutum e o distrito-sede de Mutum:

Começa no ponto limítrofe com o município de Conceição de Ipanema, defronte à cabeceira do córrego do Tigre; desce a encosta e alcança a cabeceira do córrego Floresta ou Desengano; desce por este córrego até a sua confluência com o ribeirão do Mutum; deste ponto sobe pelo ribeirão do Mutum até a sua confluência com o ribeirão Mutunzinho; desta confluência sobe pelo ribeirão Mutunzinho até a confluência do córrego São Roque.

2- Entre o distrito de Santa Rita do Mutum e o distrito de Ocidente:

Começa na confluência do ribeirão Mutunzinho com o córrego São Roque; sobe por este córrego até a sua confluência com o córrego Cabeceira do São Roque; desta confluência sobe a encosta defronte e alcança a cumeeira da serra Barra Mansa e por ela segue até atingir o limite com o município de Lajinha, defronte à cabeceira do córrego São Roque.

3- Entre o distrito de Ocidente e o distrito-sede de Mutum:

Começa na confluência do córrego São Roque com o ribeirão Mutunzinho; desta confluência atinge a rodovia estadual MG-108, no ponto de coordenadas geográficas aproximadas: (Latitude: -19°57’47,46” e Longitude: -41°30’16,74” – Datum SIRGAS2000 – MC 39° W.Gr.); transpõe esta rodovia, sobe o espigão fronteiro e segue pelo divisor de águas da margem direita do córrego da Soledade ou do Paiol e depois, contornando as cabeceiras deste córrego e do córrego Monte Sinai, alcança o divisor da vertente da margem esquerda do rio São Manuel, na serra Monte Sinai.