25 de março tem Assembleia Geral Ordinária na Coocafé

Por Comunicação Coocafé

Março é muito importante na agenda do cooperativismo. Neste mês, a maior parte das cooperativas realiza assembleias para a prestação de contas aos associados, referente ao trabalho realizado no ciclo anterior.

A Coocafé vai fazer a Assembleia Geral Ordinária, a AGO 2024, no dia 25 de março, no Armazém do Córrego do Areado, em Lajinha. A última chamada vai ser às 13h. É um encontro essencial para o ciclo de cooperativismo e relacionamento com os cooperados.

Na AGO, os cooperados poderão acompanhar detalhes sobre os resultados do trabalho no ano passado. Na pauta da assembleia, além da prestação de contas, estão por exemplo, o relatório do Conselho de Administração, o balanço patrimonial, demonstrações dos fluxos de caixa e da auditoria independente.

A Assembleia Geral Ordinária é um momento deliberativo, e haverá, também, votação para eleger os membros do Conselho Fiscal e para autorização da criação do Instituto Coocafé. Os cooperados que participam da votação dão legalidade aos atos cooperativos e contribuem com o planejamento de mais um ciclo de produção no mercado agropecuário.

A Coocafé completa, neste ano, 45 anos de história no cooperativismo. Atualmente, conta com 10.000 associados e cerca de 500 colaboradores. Na estrutura, 16 unidades comerciais, 2 armazéns, 1 fábrica de rações e 2 centros de desenvolvimento voltados para a cafeicultura e pecuária. A cooperativa atua em cerca de 90 cidades nas Matas de Minas, Montanhas do Espírito Santo e em parte do Rio de Janeiro.