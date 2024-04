Por Devair G. Oliveira

Foi realizado nos dias 10 e 11 de abril, o 25º Simpósio de Cafeicultura de Manhuaçu, A ACIAM (Associação Comercial, Industrial e de Agronegócios de Manhuaçu) foi fundada em 22 de abril de 1928, pelo advogado Alcino de Paula Salazar (1899-2000), ex-prefeito e ex-presidente da Câmara de Manhuaçu e ex-secretário de Justiça do estado da Guanabara (hoje Rio de Janeiro). Os motivos que levaram à organização foram o crescimento do número de lojas e a necessidade de uma entidade de representação da classe.

Os anos de 1910 a 1940 foram marcados pelo crescimento do setor econômico, notadamente o cafeeiro, e o desenvolvimento de diversos segmentos da economia e da cultura de Manhuaçu.

Nesse período, foram abertos os grupos escolares, implantadas novas empresas, criadas a companhia de energia, a estrada de ferro, que não existe mais na região, a construção do hospital e a organização de entidades importantes.

Apesar dos 96 anos, a ACIAM teve períodos de pouca atividade. Foi somente a partir dos anos 80 que a entidade se reorganizou e participou mais ativamente das ações locais, a partir da gestão de Toninho Gama a ACIAM avançou além das fronteiras do município com o inicio dos Simpósios de Cafeicultura de Manhuaçu de empresários e agricultores de outros municípios e o simpósio começou ser vitrine para indústrias fabricantes de máquinas agrícolas, trazendo assim mais tecnologias aos agricultores da região, trazendo novos produtos e incentivando o consumo na cidade, especialmente com o grande número de pessoas de outras cidades que utilizam os serviços de nossas empresas, hotéis, bares, postos e restaurantes.

Foram entregues placas de homenagem e reconhecimento aos parceiros pioneiros do Simpósio de Cafeicultura. A cerimônia foi encerrada com o pronunciamento do ex-presidente da ACIAM e primeiro coordenador do Simpósio de Cafeicultura, Toninho Gama, agradecendo em nome dos homenageados.