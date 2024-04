3 signos do zodíaco estão sendo mais impactados pelo mercúrio retrógrado

Como se o Dia da Mentira não fosse ruim o suficiente por si só, Mercúrio retrógrado começou em 1º de abril no agressivo signo de Áries. Este retrocesso ocasional ocorre quando Mercúrio parece alinhar a sua órbita com a da Terra.

Ninguém está a salvo da ira de Mercúrio retrógrado, mas de acordo com a astróloga Stina Garbis, três signos provavelmente passarão pelo pior até que chegue o fim de mercúrio retrógrado em 26 de abril.

+ O significado espiritual do eclipse solar total e lua nova de 8 de abril

+ 3 signos do zodíaco ganharão muito dinheiro ainda este ano, segundo um astrólogo

+ 5 signos do zodíaco vão se dar bem financeiramente durante o Mercúrio retrógrado de abril

Áries (21 de março a 19 de abril)

É a sua estação, Áries, e você pode chorar se quiser. Como um signo cardeal que começa sozinho, você provavelmente sentirá o desejo de fazer algumas mudanças em sua vida durante este período confuso (quem entre nós nunca teve uma crise existencial induzida pelo aniversário antes?). Mas com tanta incerteza pela frente, provavelmente será melhor dar um passo atrás e planejar cuidadosamente seu próximo movimento antes de agir.

“Esse retrógrado começa com o Sol, Mercúrio, Vênus e Quíron em seu signo, bem como em sua primeira casa”, diz Garbis. “É muita pressão que está se acumulando e muitas coisas e descobertas emocionantes podem começar agora, mas é essencial perceber que a semeadura e a colheita acontecem em épocas diferentes. Nem tudo acontece agora; as coisas precisam de tempo para se desenrolar, e a espera e a paciência são suas lições mais desafiadoras.”

O especialista também alerta que você pode se sentir desconfortável com sua vida amorosa, carreira ou até mesmo trauma, mas Garbis insiste que as coisas “irão em um ritmo mais tranquilo muito em breve”, desde que você se lembre de seguir o fluxo, estar atento e confiança no processo.

Touro (20 de abril a 20 de maio)

Como Mercúrio está em sua 12ª casa do inconsciente, querido Touro , não se surpreenda se sentimentos de arrependimento e ressentimento vierem à tona neste retrógrado. Além disso, Garbis revela que novas oportunidades podem estar no horizonte para você e, como uma criatura confortável, ajustar-se a essas mudanças podem ser difíceis. Ainda assim, é importante abraçar todo e qualquer desenvolvimento que surgir em seu caminho nas próximas semanas, pois as bênçãos o tornarão mais abundante e os desafios o tornarão mais forte.

“Plante suas boas intenções e prepare-se para as grandes coisas que estão por vir, porque elas estão por aí”, diz Garbis.

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Com Mercúrio em sua segunda casa de riqueza e bens materiais, você pode se sentir atolado pela desordem ou preocupado com a escassez, Peixes.

Em vez de focar no negativo, Garbis recomenda tomar medidas para melhorar sua situação, seja finalmente esvaziando os pertences do seu ex, procurando um emprego com melhor remuneração ou abrindo uma conta poupança com uma taxa de juros melhor.

Fonte: Bustle – 3 signos do zodíaco estão sendo mais impactados pelo mercúrio retrógrado – Signo