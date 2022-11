32 produtos de supermercado para comprar online sem errar

Comprar alimentos pela internet requer alguns cuidados, visto que não se pode observar sua qualidade ao vivo. Alimentos e frios no açougue do mercado, por exemplo. Afinal, quais são os produtos que se pode comprar sem risco no mercado online?

Quando se trata de fazer as compras em um supermercado online, é fato que a tranquilidade faz com que se compre sempre à vontade e, determinados produtos, só se escolhe melhor presencialmente.

Como saber, por exemplo, se uma fruta no supermercado on-line está realmente em boas condições de consumo? Ou se a carne que se quer comprar não está um pouco “passada” no açougue?

Outros produtos, no entanto, são mais fáceis de adquirir no mercado on-line e não oferecem tanto risco. É o caso de alguns alimentos embalados, prontos e semiprontos para consumo, além de artigos de higiene pessoal, perfumaria e limpeza.

É importante salientar que, as compras no mercado on-line não visam substituir as compras presenciais, mas sim, ajudam no dia a dia tão acelerado com que muitas pessoas vivem e trabalham sem parar.

Veja alguns exemplos destes itens que podem ser incluídos em sua lista de compras. Em alguns, segue uma explicação sobre o porquê são indispensáveis:

Artigos de Perfumaria

São exemplos de artigos de perfumaria, estes itens que não se pode ficar sem:

Desodorante

Loção pós barba

Para quem gosta de cuidar da pele após se barbear, algumas loções estão disponíveis e deixam a pele sem manchas ou machucados.

Creme de barbear

Giletes e aparelhos descartáveis

Tanto para homens quanto para mulheres. Se possível, dê preferência para os que incluem um jogo de lâminas. Para as mulheres existem cremes que ajudam a deslizar a lâmina ao depilarem pernas e axilas.

Loção para barba

Não é porque se tem barba, que não se precisa cuidar dela. Existem loções que tratam o pêlo e protegem a barba contra bactérias e as ações do dia a dia.

Cremes e Hidratantes

Tanto para mulheres quanto para homens que precisam proteger a pele contra as ações dos raios ultravioletas. Ninguém quer ser surpreendido com um câncer de pele.

Artigos de Limpeza

Para manter a casa limpa e perfumada, são recomendados:

Desinfetante

Em geral, mata microrganismos que causam doenças tanto em objetos quanto em superfícies.

Cloro & cândida

A cândida, também chamada de hipoclorito de sódio ou, na linguagem popular, água sanitária, é um produto de limpeza usado de várias maneiras, para limpeza e desinfecção.

O cloro, por ser mais puro, é utilizado para tratamento de água e até mesmo para limpeza de frutas e verduras, claro, em quantidade bem reduzida.

Limpa Vidros

Tira as manchas desagradáveis e a poeira de portas e janelas.

Limpa sanitários

Desinfecta e mantém vasos e lavabos sempre limpinhos.

Removedor

Remove sujeiras, restos de cera de tacos, manchas de pisos frios, dentre outras.

Lustra Móveis

Usado para garantir aquele brilho nos móveis de madeira e também proteger os mesmos contra poeira.

Detergentes

Conhecidos por dissolverem as moléculas de gordura, os detergentes são fundamentais para uma limpeza adequada dos utensílios de cozinha e talheres. Se possível, opte sempre pelos biodegradáveis.

Artigos de Higiene Pessoal

Papel higiênico

Sabão

Sabonete

Shampoo

Creme dental

Escova de dentes

Fio dental

Alimentos embalados

Arroz e feijão

Pão

Chocolate

Bebidas

Alimentos Semi-Prontos

São alguns exemplos, as tortas e pizzas pré assadas para finalização caseira. Também existem outros alimentos como macarrão, lasanha, empanados e salgadinhos que podem ser finalizados no forno micro-ondas.

Para os solteiros de plantão que não estão familiarizados com a cozinha – e também não possuem tempo para tal, é uma boa opção.

Café

Leite

Ovos

Bolachas

Sucos

Refrigerantes

Bolos

Com essa lista básica, não tem risco de errar nas encomendas do supermercado on-line. Boas compras!