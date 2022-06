4 Canais do Youtube para quem curte personalizar carros

Você amante de carros personalizados, amante da velocidade e que também gosta do cheiro da gasolina com certeza já viu algum dos filmes da franquia “Velozes e Furiosos” onde um grupo liderado por Dominic Toretto (Vin Diesel) enfrentam diversos problemas a bordo dos mais variados carros com personalizações incríveis.

Estes filmes foram o estopim para popularizar uma prática muito antiga de “envenenar” e modificar os carros que saem de fábrica sem personalização. Estas personalizações podem ser extremas, como modificação de estrutura, carroceria, parte interna, mecânica e estética, como também personalizações mais simples, com modificações em pequenas partes dos carros.

Porém, toda personalização é válida e fica a critério e gosto do proprietário de cada veículo.

Alguns veículos saem de fábrica “pelado”, ou seja, sem os itens esportivos como bancos, pintura personalizada e componentes mecânicos para aumentar a performance. Assim, o interessado em personalização deve buscar lojas de veículos como a Noxcar, comprar seu veículo e começar sua personalização.

Estas personalizações podem custar milhares de reais e podem demorar alguns anos para ficarem prontas. A maioria das pessoas deste meio busca inspirações em diversos locais, como revistas especializadas, sites nacionais ou gringos voltados para este segmento.

Entretanto, a maior busca por informações e novidades é feita por meio da rede social YouTube, onde existem milhares de canais que mostram personalizações, modificações e transformações de alguns carros, sejam eles novos ou usados. Assim, iremos mostrar alguns dos canais mais conhecidos do Youtube para quem curte personalizar carros. Acompanhe.

Canais do Youtube para quem curte personalizar carros

Se você fizer uma busca rápida irá encontrar centenas de milhares de resultados de canais de personalização de carros, motos, caminhões e tudo com rodas. Abaixo iremos listar alguns dos mais conhecidos lá fora e aqui no Brasil. Esta lista foi feita pensando em qualidade de personalização, se você conhece algum canal que você goste compartilhe conosco.

Discovery Turbo Brasil

O Discovery Turbo Brasil é um dos maiores e melhores canais do meio da personalização. Nele você encontra diversas temporadas e séries dos mais famosos artistas e as oficinas mais conhecidas do Brasil e do mundo. O canal do Youtube é uma variante do canal com mesmo nome na TV por assinatura Discovery Channel.

Com mais de 359 mil inscritos, mais de 66.000.000 visualizações, ele conta com mais de 970 vídeos todos dedicados ao mundo da personalização.

Dentre as séries mais famosas estão a Gas Monkey com o personagem principal Richard Rollins, um excêntrico americano que busca em cada episódio um veículo para sua equipe personalizar e poder vendê-lo posteriormente. A série conta com mais de 10 temporadas e é sucesso em todos os países que é apresentada.

Outra série de muito sucesso é chamada Street Outlaws (Corridas Proibidas) traduzida para o portugues, onde um grupo de homens e mulheres modificam seus carros para correr em pistas clandestinas, atingindo uma velocidade muito alta em uma pista com 201 metros.

A série passa em quase todos os estados do Estados Unidos, e em cada estado possui um “líder” sendo o mais famoso o do estado de Oklahoma, o famoso “Big Chief”. Onde o mesmo corre com um Pontiac, clássico americano que atinge mais de 250km/h em poucos metros.

FullpowerTV

O FullpowerTV é um canal brasileiro derivado da revista especializada em preparações “FullPower” onde o canal leva entretenimento e muita informação para seus 867 mil inscritos, e atualmente possui mais de 139.029.560 visualizações e 1.254 vídeos de personalização de carroceria, estrutura e performance dos mais variados carros nacionais e internacionais.

O foco principal do canal é cobertura de eventos, competição, medições em dinamômetro, ranking de voltas rápidas no Circuito de Interlagos e muito mais! Motores turbinados, turbo, nitro, aspirados, provas de Arrancada, Drift, Drag Racing, Circuito e Car Audio.

Criado em junho de 2008 o canal é o maior canal brasileiro relacionado à este mundo das velocidades e personalização.

TuningParts

O TuningParts é outro canal brasieiro e conta com mais de 511 mil inscritos amantes da velocidade, performance e personalização de todo tipo de carro.

O canal criado em maio de 2007 conta com mais de 79.238.845 visualizações e seu foco principal é levar informação e entretenimento nos setores de: vídeos de produtos, dicas de instalação, comparativos e avaliações de acessórios para carros.

By deni studio

O canal do By deni studio é um canal com mais de 36 mil inscritos interessado em restauração e personalização dos clássicos nacionais como VW Gol, VW Kombi, VW Opala e outros.

Com mais de 2.469.062 visualizações o canal foi criado em 2012 e atualmente conta com mais de 145 vídeos de restauração e personalização dos mais variados carros.

Temos a certeza que você irá passar horas assistindo todos os vídeos dos canais que citamos acima. Cada vídeo e episódio é uma sensação diferente. Aproveite.