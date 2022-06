4° Edição do Baile do Zuzo, criado pelo DJ Scazuzo, acontece neste fim de semana em SP

Acontece, na próxima sexta-feira (10/06), mais uma edição do evento criado pelo DJ Scazuzo, o Baile do Zuzo. O primeiro lote de ingressos já esgotou. A balada vai acontecer no Esporte Clube Sírio, em Moema, na capital paulista. Como de costume, ele convida grandes nomes para agitar, ao seu lado, a noitada. Essa é a quarta edição do evento, que, a exemplo de outras criações de Scazuzo, virou uma label, ou seja, uma marca. “Estamos indo para a quarta edição do Baile do Zuzo. Já fiz em São Paulo e em Cuiabá. A ideia é que ele rode o Brasil”, afirma o DJ. No próximo dia 10, será a vez de Matheuzinho, Nego do Borel e Mc Bola, além dos Djs Ninja, Adria e a dupla Blackout, composta por Guilherme Godoy e Johnny Frazão . Os ingressos podem ser adquiridos no site ingresse.com. A última edição do Baile do Zuzo reuniu mais de 3 mil pessoas no Parque Estaiada, em São Paulo, em 29 de janeiro. Na ocasião, o anfitrião comemorou também o seu aniversário, ao lado dos Cantores Felipe Amorim, Mc Zaac, Naldo, os djs Pedro Almeida & Dudu Linhares (Make U Sweat), Ninja e Adria, além da presença de diversos, famosos, influencers e ex BBBs. “Finally I’m solto!” A outra criação de Scazuzo literalmente fez a cabeça de multidões e celebridades. A festa “Finally I’m Solto!” percorreu o Brasil de Norte a Sul, com diversas edições. Na festa era dado um boné com a frase, o ítem não era vendido e poucas pessoas ganhavam. Ele foi usado por celebridades, como Neymar, Ronaldo, Minotouro, Naldo, Buchecha, Claudia Leitte, entre outros. O boné virou objeto de desejo. A exemplo desse sucesso, o Baile do Zuzo percorrerá diversos estados e o DJ anunciará de tempos em tempos o endereço da nova atração que, por enquanto, foi realizada em São Paulo e Cuiabá.