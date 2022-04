5 Carros com melhor custo-benefício para quem anda muito

Com a crise que estamos passando, e com o valor do combustível lá nas alturas, nada melhor que ter um carro com um melhor custo benefício, ainda mais se você é do tipo que usa o carro para praticamente tudo.

Fique com a gente que vamos te dar dicas dos melhores carros para você que quer economizar, pois no nosso país no cenário atual, com a gasolina chegando a R$7,00 o litro, é uma super vantagem ter um carro mais econômico.

Quando o carro rende muito mais, gastando menos, virou uma necessidade, ainda mais para quem roda muito com o veículo. Um aliado muito importante que pode te ajudar nessa hora é a tabela energética fornecida pelo INMETRO.

Com o avanço da tecnologia, temos carros cada vez mais modernos, ele se adequa a sua rotina diária, te dando muitas opções, inclusive de ter seu celular integrado com o carro, e se for caso pode fazer até o rastreio de frotas, pelo seu celular ou tablet, da onde você estiver.

Separamos para você uma lista com os melhores carros, com o melhor custo-benefício,a ordem de de importância foi decidido pelo requisito de consumo médio de gasolina na cidade.

Alguns carros mais econômicos do Brasil

Devemos lembrar que essa lista são apenas com os carros de passeio como sedãs, hatches, SUV, minivans e etc. Então picapes, vans e furgões, não entraram nessa lista. Os modelos elétricos, híbridos ou híbridos-leves, também não foram considerados.

Vale lembrar que as médias que serão citadas foram estabelecidas pelas próprias marcas dos carros, entre os padrões estabelecidos pelo Inmetro. O Inmetro, durante o ano faz testes próprios para averiguar se os dados de consumo coincidem.

Você deve levar em conta também o lugar onde você mora, que pode piorar ou melhorar e também a maneira que você dirige, pode fazer com as médias sejam outras.

Abaixo você poderá conferir uma tabela de referências para ver se você está sendo econômico com ou um modelo outro. Confira.

Renault Kwid

Ocupando o primeiro lugar dessa lista, temos o Renault Kwid, que tem uma média de gasto de gasolina no perímetro urbano sensacional, sendo o carro mais econômico do Brasil em 2021.

Com uma média de consumo de mais ou menos 15 km/L, dentro da cidade, na sua versão Life. Já o consumo no etanol é bem curioso que ultrapassa os 10 Km/L. Apuração de um veículo bem leve. Confira mais informações do Kwid abaixo.

Motor 1.0 12V Flex

Câmbio manual de 5 marchas

Consumo de gasolina na cidade: 14,9 km/L

Consumo de gasolina na estrada: 15,6 Km/L

Consumo de etanol na cidade: 10,3 Km/L

Consumo de etanol na estrada: 10,8 Km/L

Classificação categoria: A

Classificação geral: B

Chevrolet Onix Plus

Em segundo lugar temos o Onix Plus, o sedã mais competente do Brasil, tendo um consumo de gasolina na cidade melhor que seu irmão Hatch.

E na estrada a Chevrolet pode se orgulhar, pois é o carro mais econômico do país, com espetaculares 17,7 Km com um litro de combustível. Confira mais informações.

Motor 1.0 12 Flex

Câmbio manual de 6 marchas

Consumo de gasolina na cidade: 14,3 Km/L

Consumo de gasolina na estrada: 17,7 Km/L

Consumo de etanol na cidade: 10,1 Km/L

Consumo de etanol na estrada: 12,5 Km/L

Classificação categoria: A

Classificação geral: B

Chevrolet Onix

O modelo hatch mais compacto da GM, ficando só um pouco atrás do seu irmão que citamos acima. Ele fecha a plataforma dos três carros mais econômicos do Brasil. Rodando muito e gastando pouco´, conta com um câmbio manual. Confira.

Motor 1.0 12 Flex;

Câmbio manual de 6 marchas

Consumo de gasolina na cidade: 13,9 Km/L

Consumo de gasolina na estrada: 16,7 Km/L

Consumo de etanol na cidade: 9,9 Km/L

Consumo de etanol na estrada: 11,7 Km/L

Classificação Categoria: A

Classificação Geral: B

Fiat Argo

Ocupando o quarto lugar, da marca italiana, temos o Fiat Argo. Esse modelo roda muito bem, consumindo pouco. Além disso, ele ficou empatado com o Onix na média de consumo na cidade e ficou excluído do pódio acima pelo consumo na estrada.

Motor 1.0 6 V

Câmbio manual de cinco marchas

Consumo de gasolina na cidade: 13,9 Km/L

Consumo de gasolina na estrada: 15,1 km/L

Consumo de etanol na cidade: 9,8 Km/L

Consumo de etanol na estrada: 1,7 Km/L

Classificação Categoria: A

Classificação Geral: B

Hyundai HB20S

Em quinto lugar temos mais um sedã, na lista dos carros mais econômicos do país, esse modelo conta com um motor de três-cilindros, que encanta pela atuação na hora de acelerar e ainda assim, não consome muito. Confira suas informações completas.

Motor 1.0 12V Flex

Câmbio manual de 5 marchas

Consumo de gasolina na cidade: 13,7 Km/L

Consumo de gasolina na estrada: 15,7 Km/L

Consumo de etanol na cidade: 9,6 Km/L

Consumo de etanol na estrada: 11,1 Km/L

Classificação Categoria: A

Classificação Geral: B

Agora ficou mais fácil saber em qual modelo investir, com o melhor custo-benefício para quem roda muito. E se você quer saber mais sobre os carros mais econômicos, aqui tem um ranking para você ficar por dentro.