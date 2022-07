5 Flores mais indicadas para um casamento na praia

Ter um casamento deslumbrante na praia é o sonho de muitas pessoas, em especial daqueles casais que gostam de passar momentos em frente ao mar e conectados com a natureza. No entanto, para que o casamento seja inesquecível e atenda a todas as expectativas do casal, é necessário levar alguns fatores em consideração, como, por exemplo, a questão da decoração.

Apesar de parecer uma questão boba e fácil de ser resolvida, muitas dúvidas surgem na cabeça dos noivos, ainda mais com relação às flores que são mais indicadas para que o ambiente do casamento fique ainda mais harmônico. Pensando nisso, separamos aqui em nosso artigo algumas dicas que valem ouro, e que com certeza farão com que a decoração do seu casamento fique ainda mais deslumbrante.

As flores como decoração no casamento

Independente do lugar onde o casamento vai ocorrer, é comum que as cerimonialistas, em comum acordo com as noivas, usem as flores para decorar o ambiente. No entanto, como mencionamos acima, a dúvida sempre surge com relação aos tipos de flores mais indicadas para isso.

Assim, para que você fique por dentro e garanta que o seu casamento na praia se torne ainda mais especial, tanto para você e seu noivo, quanto para os convidados, confira as dicas que separamos relacionadas aos tipos de flores mais indicados.

Hortênsia

A primeira flor que separamos e com certeza é a mais indicada para um casamento na praia são as hortênsias. Além de serem flores delicadas e românticas, elas podem ser encontradas em diversas cores, e montar os arranjos com hortênsias coloridas pode fazer com que o ambiente fique ainda mais harmônico. Nesse caso, a dica é que você coloque os arranjos de hortênsia na lateral do tapete em que a noiva irá entrar, além disso, caso queira, pode decorar o altar.

Rosas

Clássicas e extremamente lindas, as rosas também são tipos de flores ideais para fazer com que o casamento na praia se torne ainda mais romântico e harmonioso, afinal, a rosa é o tipo de flor que mais representa o amor. Apesar da maioria ser encontrada na cor vermelha, as rosas existem em cores diferentes, e assim como no caso das hortênsias, a dica é que você misture as cores em um único arranjo, deixando o ambiente com mais vida. No entanto, caso queira utilizar as rosas para montar o buquê da noiva, o ideal é que seja na cor vermelha.

Orquídeas

Em terceiro lugar, outro tipo de flor que é ideal para um casamento na praia, ou em qualquer outro ambiente ao ar livre são as orquídeas. Nesse caso, por ser um tipo de flor mais requintada, os gastos podem acabar sendo um pouco mais elevados, no entanto, é um investimento que compensa, afinal, você estará garantindo que o clima romântico seja predominante em seu casamento. Assim como nos dois tipos mencionados acima, as orquídeas podem ser encontradas em diferentes cores, mas as mais indicadas costumam ser as roxas ou amarelas.

Tulipa

Outro tipo de flor que também pode ser usada para a decoração de um casamento na praia é a tulipa. Associadas a elegância, sensibilidade e exuberância, as tulipas simbolizam o amor verdadeiro, sendo assim, farão a grande diferença para que o clima no seu casamento além de harmônico, fique romântico. Apesar de possuírem um custo mais elevado, as tulipas podem ser intercaladas com diversos outros tipos de flores, fazendo com que os arranjos de mesa, por exemplo, fiquem ainda mais bonitos e modernos.

Lírio

Por fim, mais um tipo de flor que pode ser usada em casamentos na praia, e que com certeza fará com que o ambiente fique ainda mais cheio de vida, é o lírio. São flores caracterizadas por proporcionarem felicidade e elegância na decoração, sendo assim, podem ser usadas para a montagem de diferentes arranjos, seja para aqueles que ficarão em cima do altar, ou para aqueles que ficarão no caminho da noiva.

Outros itens decorativos para um casamento na praia

Além das flores, existem diversos outros itens de decoração que devem ser usados em um casamento na praia. Os letreiros com luz de LED, por exemplo, são grandes tendências dos casamentos realizados em praias, afinal, são versáteis e podem ser colocados em diferentes locais, com diferentes escritos, a depender da preferência dos noivos.

Outra dica interessante de decoração são as cestas com chocolates que podem ficar penduradas nos holofotes. Assim como montar uma cesta de café da manhã, montar uma cesta de chocolate é fácil e não deve trazer muitos gastos aos noivos, além disso, é uma decoração totalmente diferente, que fará com que o ambiente seja único. Além disso, os convidados poderão degustar um delicioso chocolate enquanto esperam a noiva entrar, ou até mesmo enquanto estão curtindo um som após o casamento.

Por fim, caso você esteja planejando seu casamento e não sabe por onde começar, siga algumas de nossas dicas e torne o momento muito mais especial.