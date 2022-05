5,5 km: Prefeitura de São João retoma obras para asfaltamento até Pontões

A Prefeitura de São João do Manhuaçu retomou as obras de asfaltamento da estrada de São João até o distrito de Pontões. São cerca de 5 quilômetros e meio que serão pavimentados para integrar a comunidade à BR-116.

A Administração entrou na etapa final de terraplanagem do trecho com abertura da estrada, retirada de curvas e melhorias para garantir a segurança e o fluxo de veículos. Em seguida, será iniciada a pavimentação asfáltica.

A obra realizada pela Administração do Prefeito Sérgio Camilo e do vice-prefeito Zé Bráz, com apoio dos vereadores, vai beneficiar diretamente o trecho entre Pontões e as comunidades rurais, encurtando distâncias e melhorando o acesso a serviços de saúde, mas tem um ganho ainda maior do ponto de vista econômico e turístico.

O asfaltamento do trecho é a maior obra de pavimentação de São João do Manhuaçu, mas que só foi possível por conta de recursos de emendas de deputados e a economia da prefeitura municipal.