6 Cursos para quem deseja trabalhar com animais

Esse artigo é para você que gosta muito de animais e desejam fazer algum curso para se especializar e trabalhar com isso.

Vamos te dar algumas opções de cursos que você pode fazer para seguir essa carreira, pois quando você faz algo que você gosta, as chances de alcançar o sucesso na sua profissão é muito maior.

Logo se você pretende abrir a sua clínica par atuar em alguns desses setores, saiba que atualmente existem diversos tipos de aparelhos super modernos para te ajudar anda mais na profissão escolhida.

Utensílios que vão de estetoscópios a aparelhos de Raio-X portátil, por isso você consegue fazer as melhores escolhas para equipar seu consultório veterinário.

Então para te ajudar e tirar as suas dúvidas sobre todos os cursos que já pensou em fazer, listamos aqui alguns cursos para você escolher com uma maior facilidade.

Saiba quais são os cursos para quem gosta de trabalhar com animais

Listamos aqui alguns cursos para você que deseja trabalhar com animais, e ter uma carreira voltada totalmente para sua paixão.

Medicina Veterinária

Esse sem dúvidas é o melhor curso para quem deseja trabalhar com os animais e ficar mais próximos deles, quem se formar nesse curso pode atuar com assistência médica para os animais de pequeno porte.

Você pode também cuidar da saúde e da alimentação dos animais. Você pode atuar também com inspeção animal, zoonose e também com as campanhas para ajudar com o abandono de animais.

Saiba que além dessas opções, você pode trabalhar em indústrias que fazem produtos veterinários e remédios, zoológicos na parte de pesquisas e em setores públicos.

Os precedimento que o médico veterinário faz, são: cirurgias, atendimentos, consultas, entre outras coisas. As matérias desse curso são voltadas mais para os animais, doenças clínicas, produção animal e bioética.

Ciências Biológicas

Essa também é uma boa opção para se cursar, o biólogo vai trabalhar com os mais variados tipos de vida, que podem ser desde o microrganismo até animais de grande porte selvagens.

Com isso você pode levar a sua carreira conforme o que você quer, dentro desse setor.

Pois, ela é uma carreira que tem variadas opções, você pode trabalhar com pesquisas cientificas, preservação e manutenção do meio ambiente, entre outras áreas.

Além disso, você pode trabalhar em parques, museus, zoológicos, escolas, você pode atuar como biólogo em diversas partes.

Zootecnia

Esse curso faz com você ensine para os profissionais em como aumentar a produtividade e a rentabilidade dos produtos, da mesma origem, como leite, carnes e ovos.

O profissional de zootecnia habilitado pode atuar na cadeia produtiva dos animais e pode coordenar a criação de rebanhos de várias espécies.

Esse curso tem uma duração de cerca de 3 a 4 anos, com grade curricular das seguintes matérias, melhoramento genético, fertilidade, etc. Essa área é bastante usada no meio das indústrias de alimentos, para elas produzirem mais e melhor.

Zootecnistas pode atuar também na consultoria no setor de pecuária e a preservação de animais silvestres.

Ecologia

Essa é uma profissão onde você vai aprender como é a relação entre a natureza e o homem, com ela tem o objetivo de preservar o meio ambiente e os seus recursos.

Quem escolher atuar nessa área pode trabalhar com a análise de ecossistemas e também como o homem impacta sobre os ecossistemas e vai procurar resolver os problemas ambientais.

Aquicultura

Aquicultura, é o curso onde o profissional é treinado para trabalhar com o cultivo de peixes entre outras espécies aquáticas em cativeiro.

Esse curso não é muito conhecido, no entanto, não há muitas concorrências, com isso a pessoa que escolher esse curso, pode ter boas oportunidades na carreira.

É preciso se especializar na área, para poder saber como manejar os peixes desde a reprodução até o abate.

Agronomia

O curso de agronomia pode levar você e ha umas das áreas mais versáteis, onde vai oferecer diversas oportunidades para os alunos formados nesse setor.

Agrônomos, fazem a participação das produções de insumos, para o processo produtivo até a hora em que esse produto chega para o consumidor.

Você pode atuar desde a plantação até a criação e também na comercialização e na fabricação de alimentos. Ele vai sempre estar próximos de animais, pois vai atuar com a criação, alimentação e reprodução de rebanhos.

Os agrônomos são responsáveis pela preparação do solo para o plantio e vai trabalhar também no controle de pragas e armazenamento, estabilidade e distribuir a produção.

Além do mais, absolutamente tudo que acontece com o rebanho tem que passar pelo profissional de agronomia.

Renumeração

Vamos citar aqui a remuneração em média de cada dessas profissões citadas a cima.

Médico Veterinário: ganha em média R$3.947,00;

Ciências Biológicas: pode variar entre R$2.332,00 à R$4.056,00;

Zootecnista: pode ganhar um salário entre R$3.152,00 à R$4.908,00;

Ecologista: podendo variar entre R$3.900 à R$10.246,36;

Aquicultura: pode chegar à R$4.700,00;