7 Produtos para cabelos que vale a pena ter em casa

Os cuidados com o corpo, tanto em relação ao físico, quanto em relação à saúde, fazem parte da rotina de diversas pessoas. Um desses cuidados, por exemplo, é em relação ao cabelo, tanto no caso de mulheres, quanto no caso dos homens.

No entanto, o que muitas pessoas esquecem, é que o cuidado com o cabelo não é só de fora para dentro, ou seja, investir em vitaminas e complexos também pode ser essencial para manter a saúde do cabelo sempre em dia.

Outra opção interessante para que a saúde do cabelo seja mantida, são as idas regulares ao salão de beleza para que hidratações sejam feitas. Porém, nesse caso, vale destacar que o cuidado precisa ser estendido nos hábitos do dia a dia, para que a hidratação seja mantida e conservada até a data do próximo procedimento.

Para que você entenda um pouco melhor sobre os cuidados necessários para o cabelo e fique por dentro dos produtos que vale a pena ter em casa, separamos neste artigo alguns pontos que podem ser relevantes. Continue a leitura e fique por dentro.

Os cuidados com o cabelo

Estar em dia com os cuidados do cabelo é importante para que, além de crescer saudável, ele cresça firme e hidratado. Ademais, manter uma rotina em relação aos cuidados com o cabelo é fundamental para recuperar os fios que podem ter sofrido algum tipo de danificação por conta de química, por exemplo.

Além disso, o cuidado com o cabelo, querendo ou não, influencia de forma significativa na aparência das pessoas. Para muitas pessoas, ainda, é um fator que influencia na auto-estima.

Como cuidar do cabelo?

O cuidado com o cabelo pode ser alcançado de diversas formas. Uma das formas mais comuns é através da hidratação, como já sabemos, no entanto, diversos outros processos são comuns ao pensarmos nos cuidados relacionados ao cabelo. Confira algumas dicas de como cuidar do cabelo a seguir.

Processo de hidratação

A etapa da hidratação para cabelo, que é a mais comum, diz respeito à reposição de água nos fios de cabelo. Alguns produtos de hidratação mais conhecidos são: babosa, silicone, mel, vitamina, extrato de vegetal, dentre muitos outros.

Processo de reconstrução

A reconstrução também é uma das etapas necessárias para cuidar do cabelo. Nesse caso, você estará reconstruindo a massa capilar, ou seja, a matéria que compõem o nosso couro cabeludo, repondo queratina, proteínas e aminoácidos.

Processo de nutrição

O processo de nutrição, também conhecido como umectação, diz respeito ao processo de reposição de lipídeos aos fios de cabelo, ou seja, reposição da oleosidade natural do cabelo, dando brilho e evitando pontas duplas.

Produtos de cabelo que não podem faltar em casa

Cuidar do cabelo, mesmo que seja considerada uma tarefa trabalhosa, pode ser exercida de forma simples, sem sair de casa, desde que os produtos necessários sejam comprados. Pensando nisso, separamos aqui uma lista com os produtos para cabelo que vale a pena ter em casa, veja.

Shampoo e condicionador

Os primeiros produtos que valem a pena ter em casa são básicos: shampoo e condicionador. São produtos essenciais para a lavagem do cabelo, visto que são os principais responsáveis pela remoção de resíduos indesejáveis e sujeiras.

Creme de pentear sem enxágue

Após a lavagem do cabelo, muitas pessoas costumam utilizar cremes para pentear. Esses cremes costumam ser sem enxágue e são ricos em nutrientes e vitaminas essenciais para o crescimento saudável do cabelo. Sendo assim, podemos considerar que os cremes de pentear sem enxágue são produtos que vale a pena ter em casa.

Máscara de hidratação

Outro produto que também vale a pena ter em casa são as máscaras de hidratação. Além disso, agora que você já sabe em que consiste o processo de hidratação, você pode dedicar uma maior parte do seu tempo para utilizar máscaras de hidratação e deixar seu cabelo com brilho e maciez.

Máscara de restauração e nutrição

Além das máscaras de hidratação, as máscaras de restauração e nutrição também são produtos que vale a pena ter em casa. Você pode encontrá-las em diversas lojas de produtos cosméticos e, ao seguir as instruções, com certeza seu cabelo ficará com mais brilho e com uma aparência mais saudável.

Reparador de ponta

O reparador de ponta, também chamado de óleo para cabelo, é um produto interessante para ter em casa. Ele pode ser usado no cabelo úmido, ou até mesmo seco, e promete deixar os fios ainda mais sedosos. No entanto, por serem produtos a base de óleo, devemos tomar cuidado com a quantidade que usamos.

Antitérmico

Mais um produto que vale a pena ter em casa são os antitérmicos. São produtos essenciais para serem usados antes do processo de sacanagem do cabelo, aplicação da chapinha, baby-liss e diversos outros processos térmicos.

Leave In

Por fim, outro produto de cabelo que vale a pena ter em casa é o leave in. É um produto indicado para todos os tipos de cabelo, e tem várias funções, como, por exemplo, redução do frizz, proteção contra luz solar, dentre diversas outras.

Assim, se você deseja investir em cuidar do seu cabelo, sem sair de casa, utilize algumas das dicas de produtos que mencionamos acima e deixe seu cabelo mais macio e sedoso.