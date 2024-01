A Academia Manhuaçuense de Letras (AML) inaugura sala em homenagem póstuma ao jornalista Wagner Orlandi dos Santos

Por Devair G. Oliveira

Nesta noite de 26 de janeiro, 19 horas em Sessão Solene de Abertura do Ano Acadêmico, na Casa de Cultura Ilza Campos Sad. O evento aconteceu no Salão Nobre da Casa de Cultura, com a presença de convidados, acadêmicos, admiradores da cultura. O evento teve três momentos especiais.

1) A condução da foto da professora e acadêmica, Ajinain Slaibi Gantus à galeria dos “Imortais”.

2) O lançamento do livro “Experiências de Guerra”, do jornalista e acadêmico Fernando Albuquerque Miranda.



3) Inauguração da Sala Wagner Orlandi dos Santos. Wagner foi um grande incentivador da preservação do acervo cultural de Manhuaçu que ele cuidou por mais de 30 anos, e foi responsável pela criação da Casa de Cultura, acadêmico, militar do quadro da reserva da Polícia Militar de MG. 11º BPM, onde também existe uma sala de imprensa em sua homenagem. Wagner foi de um tempo que o profissional tinha que recorrer aos livros, usar o manuscrito, um gravador de fita K7 e depois ouvir e datilografar em uma máquina de escrever. Orlandi foi um grande colaborador do jornalismo em Manhuaçu e região.

Wagner Orlandi dos Santos integrou a Assessoria de Comunicação da Prefeitura e da Câmara Municipal de Manhuaçu, além de ter prestado serviços na área de comunicação para diversos órgãos e entidades da região.

Em sua carreira, foi um dos principais jornalistas do Jornal Tribuna do Leste ao longo de 30 anos da trajetória do impresso editado pela Fundação Expansão Cultural.

Membro da Academia Manhuaçuense de Letras, Wagner Orlandi dedicou-se nos últimos anos ao acervo de documentos e fotografias que mantinha de sua carreira.

Além disso, ele era Membro Honorário da Academia de Ciências, Letras e Artes de Minas Gerais – ACLAMG. Em 2014, foi escolhido Patrono da 37ª edição da Feira da Paz de Manhuaçu.

Discurso de Vânia Sanches dos Santos uma das filhas de Wagner, estiveram também presente a irmã de Vânia Valéa Sanches dos Santos e seu tio o Sr. Saulo Sanches