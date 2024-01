A ARTE DE PERSEVERAR

A perseverança é definida como a qualidade de uma pessoa que nunca desiste, mantendo-se firme diante das adversidades. No entanto, seu significado vai além disso, estabelecendo laços profundos com o mundo transcendental. Ela está aliada à disciplina e a uma crença inabalável de que estamos trilhando o caminho correto, mesmo diante dos desafios e incertezas que possam surgir.

É fundamental ter consciência de que existem fatores ocultos que exercem influência sobre o nosso destino, isto é: “o que se vê não foi feito do que é visível”. Esses fatores estão armazenados em nosso subconsciente e intrinsecamente ligados a outras dimensões. À medida que insistimos continuamente, a realização se torna progressivamente mais profunda e abrangente, expandindo-se para um alcance que somente aquele indivíduo imaginava, ultrapassando as expectativas iniciais dos outros.

Criamos assim, uma atmosfera de atração e nos conectamos com as forças evolutivas da natureza, atraindo aqueles que nos apoiarão e também pessoas que descobrirão em nós uma fonte de inspiração, estabelecendo uma troca de benefícios mútuos. Desta forma, avançar implica em reunir gradualmente as peças que irão construir nosso propósito e para evitar desmotivação, devemos nos concentrar na jornada, não apenas no destino final. Em resumo, o êxito será determinado pelo comprometimento, dedicação e merecimento, indo além da inteligência e capacidade técnica, pois esses são apenas coadjuvantes diante do poder de acreditar em si mesmo.

No entanto, em algumas ocasiões, as conquistas estão associadas a algo Divino. Podemos encontrar exemplos históricos como os de Mahatma Gandhi, impulsionado por sua crença e firmeza, demonstrou que existe uma força motriz por trás das suas conquistas, ultrapassando as limitações humanas e metodológicas.

Conforme salientado, a jornada é a parte crucial, como um foco de luz que guia nosso caminho. Portanto, não desista, pois o sucesso está à sua espera de braços abertos, pois ele é uma manifestação da Vontade Divina quando combinada com a determinação e fé inabalável.

“Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível”. Hebreus 11:3

Mauro Falcão

https://maurofalcao.com.br/