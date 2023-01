A crença e a descrença do povo brasileiro e a justiça de Deus

QUE DEUS ILUMINE O NOVO CONGRESSO PARA QUE HAJA JUSTIÇA NO PAÍS

Por Devair G. Oliveira

Por algumas vezes tive experiências maravilhosas da parte de Deus, presenciei vários milagres uma vez Deus me falou o que em 8 dias se cumpriria em minha vida, coisa ao homem impossível, mas cri e em 8 dias fazendo bico ganhei o equivalente a 5 vezes o meu salário mensal, onde pude cumprir um compromisso, coisa que aos olhos humanos seria impossível e muitas outras experiências presenciei de minha família e de amigos e irmãos em cristo. Vivemos um momento incomum de um lado a grande mídia continua a mentir força as reportagens a seu favor e sonega informações positiva do governo anterior, a invasão dos prédios públicos a cada dia fica mais claros dos fatos ocorridos, escondido pela grande mídia, mas contra os fatos e imagens não há desculpas.

Somos rigorosamente contra todos estes atos e que a justiça possa dar uma resposta positiva aos brasileiros, que os políticos abandonam o discurso de campanha e começam a governar, temos as eleições da Câmara e do Senado, dia 1º de fevereiro será um dia de grande importância para a vida política do Brasil, os senadores terão a oportunidade de colocar o país sobre equilíbrio, pois se Rodrigo Pacheco vencer as eleições, a situação piora bastante ficando ainda mais distante uma pacificação, a verdade precisa vir à tona.

Tem muitas mentiras por aí, segundo a Marina 120 milhões passam fome no Brasil, mas deus irá trazer toda a verdade no Brasil. Desejo relatar aqui o que penso que irá acontecer com o Brasil, não quero relatar nomes, mas todos sabem o que aconteceu e o que anda acontecendo no Brasil, pois o que estamos vivendo é de difícil compreensão por aquilo que o povo brasileiro experimentou ao longo de 4 anos, as profecias divulgadas por profetas brasileiros e de outras nacionalidades todas dando um desfecho favorável aos milhões que saíram as ruas, aos milhões que dobraram e continuam dobrando seus joelhos para aclamar ao Deus altíssimo a salvação de nosso país.

O Deus infinito e transcendente se revela ao homem de forma pessoal e proposicional, de modo a dar-lhe um conhecimento claro e objetivo acerca de Sua natureza, obra e vontade. Isso significa que Ele decidiu se comunicar de forma especial conosco em termos humanos e inteligíveis. Para tanto, ele escolheu certas pessoas para serem suas porta-vozes neste mundo.

Em campanha política tem verdades, mas a mentira prevalece, pois ela em dados momentos se despe de suas vestes da mentira e coloca a roupa da verdade “parábola judaica “ e aí enganam até muitos escolhidos de Deus, pois apesar de termos vários partidos e siglas, mas as ideologias são apenas duas direita e esquerda, isso fica evidente em um segundo turno, onde se juntam todos contra um, é o que podemos dizer o mal contra o bem, veja que em 21 dias, não tendo mais campanha a mentira não necessita mais das vestes da verdade. Agora está aí aqueles menos avisados, os dirigentes católicos, e muitos crentes que não vigiaram e estão arrependidos, muitos outros cristãos que na realidade sempre estiveram com as vestes trocadas, veja Mateus 25:41 “Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos”.

O pensamento de Deus é diferente dos nossos, mas os verdadeiros remidos, mesmo que os acontecimentos são adversos aos nossos pedidos em orações ao Senhor, não sabemos precisar, mas bilhões de crentes em Jesus do mundo todo estavam em oração pelas eleições do Brasil e todos sabem que era em prol de Bolsonaro, todos estão agradecidos, porque Deus agirá na hora certa. Escrevendo à igreja em Tessalônica, o apóstolo ensina: “Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco” (1 Tessalonicenses 5:18). Todos estes políticos estavam aí no passado onde fingiam que PSDB era oposição ao PT, tudo servem ao mesmo senhor, agora quando realmente o Brasil se despertou e elegeu Bolsonaro, aí sim foram 4 anos de intensa oposição de todos contra Bolsonaro.

Mas não me surpreenderei se a política americana mudar e sair dos Estados Unidos uma grande missão e fazer um arrastão na América Latina prendendo muitos figurões da alta sociedade, juízes, ministros, políticos e governantes de vários países, aí os povos verão justiça de fato. Que Deus abençoes o nosso Brasil.