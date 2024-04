A FORÇA DAS ORAÇÕES!

Há períodos na vida que nos encontramos em posições de pobrezas, tão grande, contra as quais as nossas forças, tanto físicas, mentais, sociais e financeiras, são precárias para enfrentarmos o infortúnio que se nos afeta de forma quase intransponível, na situação considerada, uma vez que o manto negro, o peso do mal é de tal ordem opressor que as nossas reações passam a não ser nada, perante o tamanho da fraqueza, que se nos abate. Foi assim que me senti quando tive de enfrentar a fúria inclemente de um câncer! Foi nessa ocasião que amparado pela família, médicos, medicamentos e, em especial, orações que tive como sair e reverter aquela situação.

Foi assim que sentiram os quase 1500 brasileiros que certos do que diz a nossa Constituição saíram para dizer seu desagrado relativamente o resultado da escolha do nosso mandatário da Nação.

Quando menos esperavam, se viram recolhidos ao cárcere acusados do cometer crimes que jamais pensaram em fazê-lo, quando quem os cometeu estavam livres, como se nada os tivesse sequer, pensado em realizá-los.

A partir daquele momento as suas liberdades, os seus direitos de ir e vir, estavam totalmente bloqueados não havia força pessoal, social ou financeira que os pudessem tirá-los daquela situação na qual o manto negro da toga de um ministro os mantinham, socialmente, incomunicáveis.

Neste momento muitos deles começaram a voltar as suas forças para as Orações, diálogos com Deus, que tudo sabe, tudo vê e tudo pode! Dias e dias se passaram a comunicação com o criador foi se intensificando até que no final do túnel do desespero uma luz minúscula começou a iluminar aquela escuridão quase infinita.

Eis que, se não quando, as Orações começam a florescer e aquilo que parecia insolúvel começa a se descortinar em solução.

O homem mais poderoso do planeta aparece no cenário, do 8 de janeiro, como sendo uma das perspectivas de soluções, para o desvendar daquela tragédia toda, como sendo a pessoa que pode alterar, de forma definitiva, aquela desgraça, que serviu de justificativa para muita coisa, mas que agora não se justifica mais, devido a concatenação de fatos que começam a aparecer graças a canalização de energia vinda das orações.

Por isso, seja qual for o seu credo, a sua autoridade máxima do universo, converse com ela em forma de orações, peça solução para enfrentar as suas dificuldades que a solução virá, ainda que demore um pouco!

