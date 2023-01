A grande inquietação do povo brasileiro

Parece que as palavras dos congressistas ficha suja estão em alta

Por Devair G. Oliveira

A impressão que temos é que o mau venceu o bem, é só olharmos como cresceu as vozes dos deputados e senadores que são campeões de inquéritos, mas como tem fórum privilegiados, nunca vão a julgamentos. Porém creio que mais cedo ou tarde a justiça será feita, pois o mau não pode subjugar o bem, agora até os generais estão sendo ameaçados de punição, se a constituição diz uma coisa e alguém da justiça diz e age em desacordo com a lei durante 4 anos, agravado em 2022. Para que Forças Armadas, pois comenta-se que alguns generais se omitiram em suas obrigações. Sobre o ato de vandalismo em Brasília dos 1.500 presos entre domingo (8) e segunda-feira (9), a Polícia Federal afirma que 527 foram para unidades prisionais, onde devem ficar até as próximas etapas da investigação. Outras 599 foram ouvidas e liberadas, entre eles idosos, pessoas com problemas de saúde, pessoas em situação de rua, e mães acompanhadas de crianças.

O ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino informou que já foram identificados alguns patrocinadores dos ataques, sobretudo quem pagou os ônibus que trouxeram os manifestantes, que a grande mídia trata de terroristas, muito diferente dos bandidos, assassinos, estupradores e traficantes quando são presos mesmo em flagrante eles são tratados como suspeitos porque isso, acredito que eles não podem ser tão ingênuo assim, isso é uma tremenda falta de profissionalismo, lógico que a invasão, depredação de prédio público é um crime gravíssima, mas chamar idosos, mulheres com crianças, muitos pobres coitados que viram na oportunidade de conhecer Brasília já que fora colocado ônibus de graça e na estadia houve muita colaboração nos acampamentos onde não faltou alimentação, outra coisa será que estes profissionais de imprensa não viram o dia a dia dos manifestantes que durante mais de 60 dias nada fora quebrado e como agora estão surgindo as provas de quando chegaram ao local os prédios já tinham pessoas lá dentro, outra coisa não explorada pela mídia é que o sistema de informação avisou por escrito as autoridades do Distrito Federal que nada fizeram.

Sobre as mortes que não sabemos quantas ocorreram, mas pessoas de dentro da prisão que estão sendo chamadas de campo de concentração, onde fora visto idosos e mães com crianças e algumas pessoas passando mal sendo mostradas e dizem que 4 pessoas morreram, mas as autoridades desmente e isso me lembra as mortes ocorridas dentro das fábricas e siderúrgicas, onde as pessoas morriam e eram transportadas para hospitais e médicos previamente combinados para atestar como se fosse dentro do hospital.

A PF desmentiu a informação de que pessoas tenham morrido no ginásio onde os manifestantes estão detidos. Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também estiveram no local para prestar orientações. O governo de Brasília informou que foram feitos 243 atendimentos médicos aos detidos. Sobre as prisões, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou que “não achem esses terroristas, que até domingo fazendo baderna e crimes, e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias, não achem que as instituições irão fraquejar”. Pela primeira vez a cúpula do governo do Distrito Federal confirma que houve erro e mudança de planejamento na segurança no domingo, o que causou o vandalismo nas sedes dos Três Poderes.