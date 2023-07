A grande mídia, não diz mais a verdade

Por Devair G. Oliveira

Hoje, infelizmente não podemos contar com a mídia brasileira para nos informar,

eles seguem uma agenda, muitas coisas estão acontecendo no Brasil, mas

dependendo do assunto você irá saber somente se procurar nas redes sociais, os

dominadores não querem que o povo seja bem informado para tanto as notícias

chegam para a grande mídia formatada, exatamente segundo os interesses dos

organizadores da Agenda 2030.

A Rede Globo perdeu e continua

perdendo audiência, eles pensam somente na grana que recebem, e não é pouca sua

fatia é muito maior que as outras emissoras, nossa grande mídia, já não tem

qualquer credibilidade (ao menos para quem se importa com os fatos). O

pluralismo de que fala é, na verdade, uma farsa. Apenas mais um golpe na já

combalida liberdade de expressão. As distorções e as meias verdades são

ferramentas sutis de uma defesa velada de uma democracia que não existe. Falsear

os fatos. Ignorar as mensagens que não fazem parte de seu matiz ideológico.

Expor seus inimigos ou, dito de outra forma, qualquer um que seja contrário à

narrativa impressa em sua cartilha ideológica e relegá-los ao ostracismo.

Veja o que se passa em Israel, estão inflando os jovens com uma maciça

propagando com muita grana vindo dos Estados Unidos, o desejo deles é fazer de

Israel um judiciário com poderes cada vez maior que o Legislativo e Executivo,

assim como acontece no Brasil e outros países onde o domínio está sendo

comandado de fora para dentro e como o Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu

mudou a lei não permitindo que o judiciário pudesse encontrar meios para

dominar o país.

É muito complicado vermos vídeos e textos de nossos ministros do Supremo que

antes tinham um pensamento diferente de suas ações de hoje, não sabemos porque

eles mudaram tanto, mas o povo brasileiro não irá aceitar ser submetido a

escravidão, acreditamos que o povo brasileiro vai partir para cima e não

aceitarão serem escravizados, sempre com aquela máxima de que um povo unido

jamais será vencido.