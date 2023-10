A melhor Expoinel dos últimos anos reuniu 600 animais e vendeu R$ 33 milhões em genética

Mais de 600 animais Nelore e Nelore Mocho em julgamento, levados por 81 criadores de diversos estados, 310 animais comercializados em leilões, além da venda de embriões, prenhezes e sêmen. No total, a Expoinel 2023 -movimentou mais de R$ 33 milhões em negócios entre 7 e 14 de outubro, em Uberaba (MG).

“Foi a melhor Expoinel dos últimos cinco anos”, resume Victor Miranda, presidente da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), entidade realizadora da exposição. “Estamos muito satisfeitos com a intensa participação de criadores de todo o país, além do alto nível da genética em pista e colocada à disposição nos leilões. Realmente, foi uma Expoinel renovada, representativa e abrangente”, complementa Miranda.

Nas pistas de julgamento, o Melhor Criador Nelore foi a Rima Agropecuária e o Melhor Expositor Nelore foi a Casa Branca Agropastoril – que também foi Campeão Supremo. O Melhor Expositor Iniciante foi a Cabaña Sausalito. O Melhor Criador Nelore Mocho foi Dalila Toledo e o Melhor Expositor foi Dalton Heringer. O Melhor Expositor Iniciante Nelore Mocho foi Sandoval Fonseca Filho.

Entre os animais, a Grande Campeã Nelore foi Carina FIV do Kado, apresentada pela Casa Branca Agropastoril. Sua Reservada foi Rima FIV Tropical 1. O Grande Campeão Nelore foi Rima FIV Sudão, da Rima Agropecuária, e o Reservado foi Bentley TE Baronesa, de Marcelo Perboni. A Grande Campeã Nelore Mocho foi Cubati FIV da CAR e a Reservada, Carpina FIV da CAR, ambas de Dalila Toledo. Entre os machos, o Grande Campeão Nelore Mocho foi Urgido FIV da Di Gênio, de João Carlos Di Gênio (espólio), e o Reservado foi Athol FIV da CAR, de Dalila Toledo.

“A raça Nelore representa cerca de 80% do rebanho bovino nacional. A maior e mais importante raça da pecuária brasileira reuniu na Expoinel 2023 não somente quantidade, mas animais altamente produtivos, férteis e precoces. Essa genética diferenciada é a base do contínuo aumento da produtividade da pecuária brasileira. Os criadores são resilientes e investem continuamente na atividade porque sabem da responsabilidade que têm em relação à oferta de carne de qualidade para atender à demanda global em crescimento”, ressalta Victor Miranda.

A Expoinel também foi palco do 1º Simpósio Nelore Carne de Qualidade, iniciativa da ACNB com apoio da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. O evento tem como objetivo a difusão de conhecimento e novas tecnologias sobre a raça e a carne Nelore, incluindo palestras de especialistas, debates e apresentação de trabalhos científicos (Prêmio Jorge Matsuda de Incentivo à Pesquisa).