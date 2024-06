  A “West Gand Bon Jovi Tributo” tem atraído grande público pelo Brasil.

A banda West Gang, conhecida por seu tributo ao Bon Jovi, tem ganhado destaque e atraído uma base crescente de fãs por onde passa. Aqui está uma biografia com algumas informações sobre a banda:

Biografia da Banda West Gang

Origem: Brasil, gênero musical: Rock, Tributo ao Bon Jovi.

Formação Atual Vocal: Jean Marins – Guitarra: Paulinho Bahiense – Baixo: Anderson Sherman – Bateria: Sandro Porto.

História e Carreira A banda West Gang, foi formada em janeiro de 2014 pelo vocalista Jean Marins. Desde o início, a banda focou em apresentações energéticas e cativantes. Seus primeiros shows ocorreram em encontros de motociclistas no Rio de Janeiro (RJ) e em Minas Gerais (MG). Durante esse período inicial, até 2018, a banda se manteve predominantemente no circuito motociclista, onde se destacou com importantes shows e participações em grandes eventos.

A partir de 2019, a West Gang ampliou seu horizonte musical e começou a tocar em uma variedade maior de eventos, incluindo pubs, feiras gastronômicas, shoppings, festas e eventos diversos. No início, o repertório da banda era uma mistura de pop rock dos anos 80 e rock clássico.

A banda atendeu a pedidos de contratantes e fez alguns shows de tributo ao Bon Jovi, o que acabou moldando o futuro do grupo. Em 2022, a West Gang tomou a decisão de se especializar exclusivamente no tributo ao Bon Jovi, dedicando todo o seu repertório às músicas dessa icônica banda americana.

Essa mudança estratégica trouxe um novo impulso à banda, aumentando significativamente sua popularidade e sua base de fãs.

Destaques da Carreira – **Shows de Sucesso:** A West Gang tem se apresentado em diversos eventos e locais pelo Brasil, sempre recebendo uma resposta entusiástica do público. Desde 2022, a banda se dedica exclusivamente a tocar músicas de Bon Jovi, o que tem sido um fator crucial para seu crescimento.

Em 2024, a banda completou dez anos de existência, sendo considerada uma das melhores bandas cover de Bon Jovi no Brasil. A West Gang é fortemente influenciada pelo estilo hard rock e glam metal característico do Bon Jovi. A banda se esforçou para replicar não apenas o som, mas também a energia e a presença de palco que fizeram do Bon Jovi uma das bandas mais icônicas do rock mundial.

Plataformas Digitais e Contato, A banda West Gang está ativa nas redes sociais e plataformas digitais, onde mantém contato com seus fãs e divulga suas apresentações. Eles frequentemente postam fotos e vídeos de seus shows, além de interagir com seus seguidores

Youtube: https://youtube.com/@bandawestgang5731?si=oM_7gIAB46GI2SUH

Instagram: https://www.instagram.com/bonjovitributowg?igsh=M2VndWUzdjRtYWsy

Facebook: https://www.facebook.com/wgbjtributo?mibextid=ZbWKwL

Email: westgangrockband@gmail.com

Redação Teo Nazaré – TNTV.