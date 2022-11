Academias estão a todo vapor no pós-pandemia

Com a pandemia sob controle, o público retorna às academias com mais frequência e segurança, em busca de recuperar o tempo perdido e colocar o corpo em boa forma

As academias nunca estiveram tão lotadas como agora. Pelo menos, não nos últimos dois anos.

Conforme levantamento feito pela Tecnofit, uma startup de gestão de negócios fitness, as academias no Brasil conseguiram recuperar 88% dos alunos que haviam perdido por conta do lockdown e da pandemia.

São que, aos poucos, voltaram a praticar ginástica, esteira, pedalada, musculação, aeróbica, lutas marciais, dentre outros exercícios e esportes que as instituições ministram.

Como as academias atraíram os clientes de volta?

Segundo o levantamento, cidades como São Paulo ou Rio de Janeiro conseguiram aderência de mais de 60% dos alunos. Algo que não é fácil sobretudo em tempos de crise e incerteza.

Contudo, dois fatores ajudaram nesse processo: A fidelização e a saúde.

A fidelização englobou além de ações de marketing no setor, que se estendiam do atendimento às estruturas, como as necessidades dos próprios clientes de retomar a prática de esportes e exercícios, visto que tal prática havia se perdido na pandemia.

Alguns pontos que ajudaram em todo processo:

Corpo em forma

Malhar sozinho é possível, mas manter uma rotina frequente de exercícios em casa é algo bem difícil. Primeiro porque a casa está associada ao conforto, ao descanso, ao lazer.

A prática de exercícios físicos se associa a disciplina, à obrigação de se manter o corpo sempre saudável, e portanto, exige empenho e entrega nos exercícios ministrados pelo professor.

Na Academia, o professor orienta, apoia, instiga, cobra, força a barra e força o exercício a fim de que o aluno consiga os melhores resultados rapidamente. Em casa, ao menor cansaço ou sensação de dor, o aluno para de malhar e vai pro banho.

São esses os primeiros pontos que fizeram os alunos retornarem às academias. Outros pontos fortes foram:

Fidelização

O pessoal que retorna à academia muitas vezes o faz pela necessidade. Claro, há o prazer em praticar os exercícios, mas a necessidade de colocar a saúde em dia e o corpo de volta à velha forma falam mais alto.

Preços mais convidativos, formas de pagamento mais facilitadas e planos que permitam o cancelamento com maior liberdade, fazem com que o aluno se sinta convidado a permanecer matriculado, sem a vontade de sair.

É uma forma de muitos voltarem, visto que os preços não subiram ou também não há qualquer impeditivo no sentido de ter que permanecer um mínimo de tempo matriculado caso precise parar de frequentar por um tempo.

Clubes de desconto, programas de vantagens, pagamentos no cartão de crédito, pix, sistema automático ou o bom e velho “boletinho” que muita gente prefere por ajudar a colocar as contas em ordem no fim do mês, também são pontos que ajudaram a fidelizar os clientes.

Equipamentos modernos

Uma das coisas que motiva o aluno a frequentar a academia é a facilidade de treinar e praticar os exercícios em equipamentos modernos que auxiliam nos resultados. Computadorizados, calculam não apenas os batimentos cardíacos ou a quantidade de calorias perdidas durante os exercícios, mas os momentos certos de fazer uma pausa, hidratar, dar descanso ao corpo antes de preparar outra série de exercícios noutro equipamento.

Tempo só seu

Foram dois anos de pandemia onde quase ninguém pode sair de casa, onde a pressão foi intensa e o desgaste emocional e até físico foram frequentes. Quem não precisa de um tempo para pensar, relaxar, aproveitar melhor a vida?

Nada melhor que uma boa série de treinos para conseguir esse efeito e tornar os dias um pouco melhores. Um conjunto de ações que não poderia gerar outro resultado.