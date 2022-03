Agro Influenciador Marcos Filho faz sucesso por todo país 

O jovem Marcos Cirilo da Silva Filho, mais conhecido por Marcos Filho, está fazendo sucesso nas redes sociais como criador de conteúdo do setor agro. Atualmente residindo em Trindade, interior de Goiás, o jovem viaja para diversos lugares do país apresentando shows e eventos do meio sertanejo onde passou a ser conhecido e respeitado. Em seu Instagram, que diariamente aumenta seu número de fãs e seguidores, Marcos leva conteúdos que mostra a sua vida na roça e também a alegria de seu dia a dia. Conhecido nas redes sociais como o “Esqueminha de Goiás”, Marcos Filho é uma inspiração a todos os jovens que vivem no campo e possuem orgulho de suas origens e raízes. Saiba mais sobre Marcos Filho através do Instagram: instagram.com/omarcos.filho