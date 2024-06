Ataques russos causam danos significativos à infraestrutura ucraniana

Autoridades ucranianas dizem que os ataques danificaram infraestruturas em cinco regiões do país.

Os Estados Unidos aliviaram a proibição de a Ucrânia usar armas fabricadas nos EUA dentro do território russo para ajudá-la a defender a região nordeste de Kharkiv de ataques [Arquivo: Roman Pilipey/AFP]

“Hoje de manhã os russos lançaram outro ataque às instalações energéticas ucranianas. Desde março já é o sexto ataque massivo e complexo de mísseis e drones contra a infraestrutura energética civil”, disse Ukrenergo.

A defesa aérea ucraniana derrubou 35 dos 53 mísseis russos e 46 dos 47 drones russos, disse o comandante da Força Aérea.

O Ministério da Defesa da Rússia, que lançou uma invasão em grande escala da vizinha Ucrânia em fevereiro de 2022, disse mais tarde no sábado que foi forçado a que a Rússia tivesse lançado ataques retaliatórios com armas de alta precisão nas instalações de energia da Ucrânia que operam para o seu complexo industrial militar, como bem como depósitos com armas fornecidas por países ocidentais.

Desde Março, a Rússia intensificou os seus bombardeamentos à infra-estrutura energética ucraniana, interrompendo a maior parte da produção térmica e hidroeléctrica, causando apagões e empurrando as importações de electricidade para níveis recordes.

A DTEK, a maior empresa privada de geração de energia da Ucrânia, disse que as suas duas centrais térmicas foram atingidas e os equipamentos “seriamente danificados”.

Autoridades regionais relataram que os bombeiros estavam extinguindo incêndios em vários locais após os ataques. Não houve relatos imediatos de vítimas.

EUA flexibilizam regras sobre uso de armas

O último ataque com mísseis e drones ocorreu um dia depois de os EUA anunciarem a flexibilização da proibição de a Ucrânia usar suas armas dentro do território russo para ajudar o país a defender a região nordeste de Kharkiv de ataques.

A medida ocorreu no momento em que a França e outros países europeus também indicaram que a Ucrânia seria autorizada a usar as suas armas em alvos militares dentro da Rússia .

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, tem instado os aliados de seu país a permitirem o uso de seu armamento de longo alcance para atingir alvos em solo russo, em meio a uma onda de ataques neste mês, especialmente em Kharkiv.

Autoridades locais em Kharkiv disseram na sexta-feira que um ataque russo aproximadamente à meia-noite (21h GMT) matou pelo menos três pessoas e feriu 16 depois que um míssil atingiu um bloco de apartamentos na cidade, o segundo maior da Ucrânia.

Na semana passada, autoridades disseram que 19 pessoas foram mortas após um ataque russo a uma superloja de hardware.