Atendimento prioritário e eficiente em vendas e pós vendas; Navelli Fiat Manhuaçu

O EXPRESSLANE é um processo de execução de serviços diferenciados no pós-venda…É diferenciado pois preza pela parceria como cliente final e trabalha como conceito Lean Service de atendimento, do agendamento ao box de oficina, tais como:

-Agendamento Ativo alinhando a expectativa do cliente para o direcionamento do Box Express; -Estrutura no box de revisão, ferramentas dedicadas e exclusivas ao box;-Padronização do Trabalho do produtivos, prezando pela sincronização dos movimentos e otimização do serviço;-Padronização do box, de marcação do piso do box, com os pontos de parada pré-determinados;

-Disponibilidade de 2 x técnicos/produtivos para a execução em único veículo reduzindo assim o Lead Time;

O EXPRESSLANE…, eliminando desperdícios de tempo e movimentos na execução…

Na implementação do Express Lane junto ao CC são realizados estudos dos movimentos dos técnicos produtivos da oficina durante uma revisão, corrigindo e eliminado os desperdícios de movimentos, por meio da repetição dos movimentos e autodisciplina (como em um box de formula1).

O EXPRESSLANE… contribuindo para a redução do lead time/tempo de permanência do veículo no concessionário.

A redução do Lead time ou tempo de permanência do veículo no CC, tem correlação direta com uma maior disponibilidade do veículo para o cliente frotista, além de contribuir para a redução do fluxo de veículos em espera dentro do concessionário.