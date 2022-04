Ator Ivo Gandra faz participação na novela Além da Ilusão na Rede Globo

“Pega Pega” -Direção: Luís Henrique Rios – Globo (2017)

Verão 90″ -Direção: Jorge Fernando – Globo (2019)

“Além da Ilusão” – Direção: Luís Henrique Rios – Globo (2022)

“Amor sem Igual” -Direção: Rudi Lagemann – Record (2020)

“Gênesis” -Direção: Edgard Miranda – Record (2020)

O jovem ator Ivo Gandra, está fazendo sucesso em sua carreira. Atualmente o jovem fez uma participação na novela Além da Ilusão na Rede Globo, onde fez o papel de Carlos, um dos rapazes que saiu com Isadora e Arminda quando elas estavam no Rio de Janeiro. O auge de Ivo na novela foi através do romance de Arminda com seu personagem Carlos. Relembre como foi: Úrsula (Bárbara Paz) vai estragou os planos de Isadora (Larissa Manoela). O castigo aconteceu quando a vilã se incomodou ao ver a filha de Matias (Antonio Calloni) com amigos e defendendo o comportamento de Arminda.durante viagem ao Rio de Janeiro. Além de discutir com a modista por causa da família de Arminda (Caroline Dallarosa) e agredir a filha do dono do cassino com um tapa, a vilã rasgou os ingressos que Isadora conseguiu para o teatro. A fúria de Úrsula começou assim que descobre que Arminda iria viajar com ela e Isadora para o Rio de Janeiro. E ficou ainda mais irritada quando foi enganada pelas duas e viu as amigas acompanhadas de Rubens (Caio Lucas Leão) e Carlos (Ivo Gandra). Ela só não impediu a filha de Matias (Antonio Calloni) de driblar “proibição” do namorado, Joaquim (Danilo Mesquita), e fechar encomenda de vestidos em lojas da capital. Após visitar algumas lojas e agradar com seu produto, Isadora se encontrou com Arminda, Rubens e Carlos em uma confeitaria, e ouviu a amiga dizer que o sucesso dela merecia ser comemorado. “No (cinema) Metro está passando ‘Lassie e a Força do Coração’. É a história do amor de um cachorro pelo seu dono. Você ia gostar, Isadora”, incentivou Rubens para a modista, vítima de uma trauma pela morte da irmã, Elisa (Larissa Manoela). Essas foram as cenas que foram ao ar no capítulo 12 da trama de Alessandra Poggi, a novela ‘Além da Ilusão’, em que Ivo Gandra teve sua participação. Confira algumas fotos da participação de Ivo Gandra:Natural do Tocantins, e com diversas especializações e formações, Ivo Gandra tem um currículo incrível de participações em novelas, entre elas citamos:Além de ter também participado do seriado “A Cara do Pai” -Direção: Fabricio Mamberti- Globo (2016) Ivo já teve participação também em peças teatrais, longa-metragens e curta-metragens nacionais. Repleto de talento e carisma, Ivo Gandra é uma grande aposta na Televisão Brasileira. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por I V O G A N D R A (@ivogandra) Saiba mais sobre Ivo Gandra através do Instagram: @ivogandra