Aumenta a tensão no Brasil, dezenas de indígenas ocupa o aeroporto de Brasília

Por Devair G. Oliveira

A situação do país é gravíssima, a grande mídia nada fala sobre os acontecimentos que tomou conta do Brasil com milhões de pessoas nas portas dos quarteis, são mais de 30 dias de espera, aqueles que poderiam fazer alguma coisa nada fizeram que são os deputados e senadores que a maioria só pensa em seus bolsos o senador Rodrigo Pacheco pode passar para a história como um covarde que poderia ter barrado tudo isso e nada fez.

O presidente Bolsonaro está em silencio, mas cabe a ele em caso de descumprimento da constituição decretar uma GLO, veja que um grande número de indígenas estão revoltados e eles são os verdadeiros donos desta terra Brasil e não tem muita paciência.